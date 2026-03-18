Sezonul nunților se apropie. Când sunt permise cununiile religioase în 2026

Motivul este simplu: cununia religioasă ortodoxă nu poate fi oficiată în perioadele de post sau în zilele marilor sărbători. Odată cu apropierea primelor ferestre „libere”, interesul pentru datele permise în 2026 crește semnificativ.

Potrivit rânduielilor stabilite de Biserica Ortodoxă Română, cununiile religioase sunt interzise în mai multe intervale clare de-a lungul anului.

Când nu se fac nunți în 2026

Cele mai lungi perioade de restricție sunt legate de posturile mari și de sărbătorile importante din calendarul ortodox:

între 15 și 21 februarie (Săptămâna lăsatului sec de carne);

în Postul Mare , din 22 februarie până pe 12 aprilie , inclusiv;

în Săptămâna Luminată , imediat după Paști (13–19 aprilie);

în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel , între 8 și 28 iunie ;

în Postul Adormirii Maicii Domnului , între 1 și 15 august ;

în Postul Nașterii Domnului , din 14 noiembrie până pe 24 decembrie ;

precum și între Crăciun și Bobotează, adică din 25 decembrie 2026 până la 6 ianuarie 2027.

Pe lângă aceste intervale, cununiile nu se fac, de regulă, nici în zilele de post de peste săptămână (miercurea și vinerea), nici în ajunul marilor sărbători religioase. Printre datele punctuale de restricție se numără 29 august și 14 septembrie.

Preoții atrag atenția că pot exista particularități locale, motiv pentru care confirmarea datei direct cu parohia rămâne esențială.

Când se reia sezonul nunților

Primele perioade favorabile pentru cununiile religioase apar după Săptămâna Luminată. Astfel, în 2026, nunțile se pot organiza în general:

între 20 aprilie și 7 iunie , înainte de postul Sfinților Apostoli;

între 29 iunie și 31 iulie , în plin sezon estival;

între 16 august și 13 noiembrie, interval considerat de mulți drept cel mai stabil și cel mai căutat.

Nu întâmplător, lunile de toamnă rămân preferate de cupluri: temperaturile sunt mai blânde, iar calendarul bisericesc este mai permisiv.

Civil se poate, religios nu

Un aspect important pentru viitorii miri este diferența dintre cununia civilă și cea religioasă. În timp ce cununia civilă poate fi programată aproape oricând, în funcție de programul primăriilor, slujba religioasă rămâne condiționată strict de calendarul ortodox.

Cu alte cuvinte, o petrecere poate fi organizată inclusiv în post, însă fără cununie religioasă.

De ce contează planificarea din timp

Organizatorii de evenimente și preoții confirmă că weekendurile „bune” se ocupă rapid, mai ales în lunile septembrie și octombrie. Suprapunerea cu zilele libere legale, disponibilitatea locațiilor și a cazărilor sunt factori care complică și mai mult alegerea datei.

Pentru cuplurile care își doresc atât cununia religioasă, cât și petrecerea în aceeași zi, calendarul bisericesc rămâne punctul de plecare obligatoriu.