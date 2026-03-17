O țară a pierdut peste 60% dintre turiștii chinezi într-o singură lună. Totuși, zonele turistice au fost pline deoarece a crescut foarte mult numărul de vizitatori din alte țări.
Foto: Hepta
Petru Mazilu
17 mart. 2026, 09:34, Economic

Japonia a pierdut un număr uriaș de turiști chinezi într-o singură lună, dar turismul național nu a fost foarte afectat, potrivit CNBC. Sosirile în Japonia din China au scăzut cu peste 60% în ianuarie, în comparație cu perioada similară a anului trecut, așa cum arată datele de la Organizația Națională de Turism din Japonia (JNTO). În mod neașteptat, numărul total al turiștilor care au intrat în Japonia a scăzut cu doar 4,9% în ianuarie.

Turiștii din Coreea de Sud și din Taiwan au umplut golul provocat de chinezi. Statistica arată că sosirile turiștilor din Coreea de Sud au crescut cu 21,6%, depășind China în clasamentul celei mai mari surse de vizitatori străini. De asemenea, în ianuarie au fost de două ori mai mulți vizitatori din Taiwan decât din China, numărul lor crescând cu 17%.

Întrebarea este dacă turiștii chinezi vor redeveni interesați de Japonia. Experții cred că pe termen scurt acest lucru nu este posibil din cauza condițiilor economice și politice, dar și a influențelor de pe rețelele de socializare. De aceea, japonezii au început să se reorienteze încercând să atragă atenția altor asiatici și europenilor.

