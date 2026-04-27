Noi reguli pe plajele din Grecia. Autoritățile elene susțin că sunt „prea mulți turiști”

Grecia a impus noi reguli privind plajele. Autoritățile elene susțin că sunt „prea mulți turiști” care pun în pericol plajele sălbatice. Regulile stricte restricționează accesul oamenilor și activitățile comerciale în zonele protejate.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
27 apr. 2026, 09:34, Știri externe

Autoritățile din Grecia au stabilit că numărul din ce în ce mai mare de turiști pune în pericol plajele sălbatice ale țării, potrivit Express. Pentru a combate turismul excesiv, oficialii greci au impus noi reguli stricte. Acestea vizează conservarea porțiunilor de coastă care până acum au scăpat de dezvoltarea în masă.

În conformitate cu noile reguli, vor fi impuse limite stricte privind activitățile comerciale din zona anumitor plaje. Este vorba despre amplasarea de șezlonguri și umbrele, în unele zone acestea fiind interzise. De asemenea, nu se poate construi pe plaje și în vecinătatea lor și nu este permisă utilizarea ambarcațiunilor cu motor care pot perturba ecosistemul.

Deși turismul rămâne o parte vitală a economiei țării, oficialii consideră că trebuie găsit un echilibru pentru a preveni daunele pe termen lung. Regulamentul se numește „Plaje neumblate” (Apatites Paralies) și modifică o decizie anterioară adăugând noi locuri pe lista cu zone protejate.

În prezent sunt 251 de plaje protejate. Lista acoperă și zone de coastă celebre din Creta, Corfu și Lefkada.

