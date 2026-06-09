Când va fi redeschis Transfăgărășanul. Comisia CNAIR verifică joi traseul de mare altitudine

„Încă puțin și redeschidem Transfăgărășanul”, a transmis Cristian Pistol, subliniind că decizia finală va fi luată doar după verificările comisiei speciale. Directorul general al CNAIR estimează că, în cazul în care nu vor fi identificate probleme majore, traficul pe DN7C ar putea fi reluat vineri dimineață, de la ora 09.00.

Transfăgărășanul, cunoscut și ca DN7C, face legătura între Muntenia și Transilvania, traversând o zonă montană deosebit de căutată de turiști. Drumul este frecventat în sezonul cald pentru peisajele spectaculoase, serpentinele abrupte și accesul către obiective turistice precum Bâlea Lac și Bâlea Cascadă.

Cristian Pistol a precizat că, după redeschidere, pe sectorul cuprins între Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar în intervalul orar 07.00 – 21.00. Măsura este luată din motive de siguranță, având în vedere configurația drumului, altitudinea, vizibilitatea și schimbările rapide ale vremii în zona montană.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să respecte intervalul de circulație permis și să se informeze înainte de a porni la drum.