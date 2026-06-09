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Transfăgărășanul s-ar putea deschide vineri

Directorul CNAIR Cristian Pistol anunță că Transfăgărășanul ar putea fi deschis vineri, după ce o comisie va verifica zilele următoare starea drumului.
Transfăgărășanul s-ar putea deschide vineri
Foto: Facebook/Ciprian Pistol
Cosmin Pirv
09 iun. 2026, 16:02, Social
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Cristian Pistol a anunțat că a semnat marți decizia de constituire a Comisiei speciale a CNAIR pentru Transfăgărășan (DN7C).

Comisia va verifica în teren, joi, fiecare kilometru al drumului și va stabili momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță.

„Dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, estimez că Transfăgărășanul se va deschide vineri, 12 iunie 2026, la ora 09.00”, a transmis Cristian Pistol.

El susține că, pe sectorul dintre Piscul Negru și Bâlea Cascadă, circulația va fi permisă doar între orele 7.00 și 21.00 „pentru siguranța tuturor, pe un traseu pe care muntele are regulile lui”.

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