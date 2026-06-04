Se pregătesc noi restricții pentru trotinetele electrice (P)

Parlamentul României este hotărât să propună cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru toți cei care folosesc vehiculele mici și nu au permis de conducere. Trotineta electrică este unul dintre motivele pentru care s-au produs tot mai multe accidente grave în ultima perioadă.

Trotinetă electrică restricții de vârstă și echipament obligatoriu

Se impun restricții de vârstă pentru trotineta electrica și noi echipamente obligatorii care să confere siguranță conducătorilor de trotinete electrice. Siguranța tinerilor în trafic este prioritatea numărul unul. Deși vârsta minimă legală pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice rămâne la 14 ani, noile amendamente interzic categoric utilizarea acestor vehicule de către minori pe anumite sectoare urbane aglomerate, dacă nu sunt însoțiți de un adult.

Pentru toți utilizatorii care au vârste sub 18 ani este obligatorie și casca de protecție.

vârstă minimă 14 ani: pot conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice doar cei care au împlinit vârsta de 14 ani

cursuri de legislație obligatorii: indiferent de vârsta pe care o au, utilizatorii care nu au permis de conducere vor fi obligați să promoveze un curs de legislație rutieră

trotineta electrică nu se poate conduce fără însoțitor: minorilor cu vârstă cuprinsă între 14 și 16 ani le este interzis să circule pe străzi dacă nu sunt supravegheați de un adult în zonele cu trafic intens

cască protecție obligatorie: trebuie să poarte cască de protecție toți cei cu vârstă sub 18 ani care au o trotinetă electrică și doresc să o folosească pe drumurile publice

Echipament obligatoriu dacă dorești să folosești trotineta electrică:

sistem de frânare independent: să funcționeze corect și eficient, astfel încât trotineta electrică să se oprească la o distanță sigură

limitator de viteză: trotineta electrică să fie setată din fabrică, astfel încât să nu permită depășirea vitezei maxime admise de 25 km/h

claxon sau sonerie omologată: sistem de avertizare sonoră obligatoriu, strict interzisă folosirea trotinetelor electrice dotate cu dispozitive mult prea zgomotoase și deranjante

lumină de culoare albă sau galbenă obligatorie: sistem de iluminare față activat care funcționează în permanență în condiții de vizibilitate redusă sau pe timp de noapte

lumină de culoare roșie și dispozitiv reflectorizant de culoare roșie în spate: sistem iluminare spate eficient pentru siguranță sporită în trafic

reflectorizante laterale: părțile laterale ale șasiului sau pe roți, asigură vizibilitatea necesară în intersecții

Unde nu poți circula cu trotineta electrică, locuri interzise conform noilor reglementări

Conform noilor reglementări din Codul Rutier, nu poți circula cu trotineta electrică pe trotuare. Trotuarele sunt strict destinate celor care circulă pe jos. Dacă dorești să folosești trotineta electrică în oraș, atunci trebuie să te angajezi pe pista specială pentru bicicliști.

Dacă lipsesc din localitate pistele pentru bicicliști, poți circula cu trotineta electrică doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru autovehicule este de cel mult 50 km/h. Este strict interzis să folosești trotineta pe drumurile naționale sau europene unde limita de viteză depășește acest prag.

Noile reglementări mai interzic și circulația pe sectoarele de drum acoperite cu gheață, polei sau zăpadă. Deplasarea cu trotineta electrică în aceste condiții meteorologice nefavorabile este considerată contravenție gravă și se pedepsește ca atare.

Unde nu poți circula cu trotineta electrică, locuri interzise:

trotuare: excepție fac trotuarele amenajate, cu piste speciale pentru bicicliști

drumuri naționale DN sau europene: trotineta electrică este strict interzisă pe autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale și europene, deoarece limita de viteză este mai mare de 50 km/h

treceri de pietoni: cu trotineta electrică ești obligat ca utilizator să cobori și să traversezi strada pe jos, pe lângă trotinetă

sectoare de drum cu acces interzis: accesul interzis trotinetelor electrice unde există indicatoare cu Acces interzis vehiculelor cu două roți sau Acces interzis bicicletelor

condiții meteo adverse: dacă partea carosabilă este acoperită cu gheață, polei, zăpadă

Concluzii: ce amenzi riști dacă nu respecți noile restricții pentru trotinetele electrice

Conform noilor propuneri legislative și modificărilor aduse Codului Rutier, nerespectarea regulilor de circulație de către conducătorii de trotineta electrica atrage sancțiuni administrative severe.

amendă contravențională și interzicerea continuării deplasării pe drumurile publice: pentru toți utilizatorii care nu dețin permis de conducere auto și sunt identificați în trafic fără dovada absolvirii cursului de instruire obligatoriu

6-8 puncte amendă, între 990 lei și 1.320 lei. transportul de pasageri pe o singură trotineta electrică, lipsa sistemelor de iluminare sau a elementelor reflectorizante pe timp de noapte, neutilizarea pistei de biciclete acolo unde aceasta există

la 2.000 lei și reținerea certificatului de înregistrare al vehiculului: trotinetele mai grele de 25 kg sau o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h sunt obligați să dețină o poliță de asigurare de răspundere civilă auto

sancțiuni maxime și ridicarea trotinetei electrice în vederea expertizei tehnice: pentru modificarea vitezei maxime constructive de 25 km/h prin modificări de soft sau hardware

dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat și fără permis: dacă vehiculul depășește caracteristicile unui moped

Cele mai frecvente întrebări despre noile restricții pentru trotinetele electrice

De la ce vârstă se poate conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice?

Trotineta electrică se poate conduce pe drumurile publice de la vârsta de 14 ani, însă minorii sub vârsta de 16 ani au nevoie de însoțitor major.

Este obligatoriu cursul de legislație rutieră dacă am permis auto?

Nu. Dacă ai permis auto nu este obligatoriu să faci cursul de legislație rutieră.

Pot merge două persoane pe aceeași trotinetă electrică?

Nu. Aceasta este o contravenție și se pedepsește cu amendă între 990 și 1.320 lei.

Casca de protecție este obligatorie?

Da. Casca de protecție este obligatorie pentru toți cei care au sub 18 ani, însă este recomandată pentru toți utilizatorii.

Este permisă conducerea trotinetei pe ploaie?

Nu. Este interzis să conduci trotineta electrică în condiții de ploaie torențială, zăpadă sau polei.

Pot conduce trotineta electrică pe trotuar?

Nu, dacă trotuarul nu este amenajat cu pistă specială pentru bicicliști.