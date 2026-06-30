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Sportivii ruși și belaruși vor putea participa la competițiile de patinaj sub statut neutru

Federația Internațională de Patinaj a anunțat marți câteva schimbări în privința sportivilor ruși și belaruși în competițiile de patinaj. Aceștia vor putea concura sub statut neutru, în condiţii strict reglementate.
Sportivii ruși și belaruși vor putea participa la competițiile de patinaj sub statut neutru
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
30 iun. 2026, 14:59, Sport
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Federația Internațională de Patinaj a anunțat marți, printr-un comunicat de presă, că sportivii din Rusia și Belarus vor putea participa sub statut neutru la competițiile de patinaj.

Concret, Consiliul de administraţie al federaţiei a decis să permită reintegrarea patinatorilor ruşi şi belaruşi sub statut neutru, iar aceștia vor putea să participe la competițiile internaţionale în sezonul următor. Patinatorii ruși și belaruși au fost excluși din competiții încă din 2022, în contextul invaziei rusești în Ucraina.

Sportivii care reprezintă Rusia şi Belarus vor putea concura, dar fără niciun element care să simbolizeze apartenenţa lor la un stat, respectiv steaguri sau echipamente.

„Participarea va fi condiționată de absența oricăror dovezi privind încălcarea statutului de neutralitate al sportivilor”, se arată în comunicatul federației.

Totodată, Federația Internațională de Patinaj „va monitoriza în permanență condițiile de la evenimentele ISU și va relaxa restricțiile în continuare numai în cazul în care se va asigura că nu apar probleme de siguranță sau de integritate”.

În caz contrar, Federația a subliniat că va reintroduce sau va intensifica măsurile restrictive.

Decizia vine în contextul în care și alte federații internaționale au decis să relaxeze unele măsuri.

„În luarea deciziei sale, Consiliul a ținut cont (…) și de participarea sportivilor neutri la probele de calificare olimpică din sezonul 2025/26 și la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, fără incidente de acest gen”, se mai precizează în comunicat.

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