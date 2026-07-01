SUA revine asupra restricțiilor IA. Anthropic poate relansa modelele suspendate

„Vom începe restabilirea accesului de mâine”, a transmis Anthropic, marți, într-un comunicat pe platforma X, potrivit Reuters.

Compania a dezactivat brusc modelele Mythos 5 și Fable 5 în urma ordinului privind controlul exporturilor din 12 iunie.

Vineri, Anthropic a precizat că guvernul SUA i-a permis să ofere acces la modelul său Claude Mythos 5 unor organizații americane „de încredere”, ceea ce a reprezentat o relaxare parțială a restricțiilor.

„În ultimele două săptămâni, am lucrat îndeaproape cu Anthropic pentru a analiza și aproba Fable 5, pentru a asigura alinierea la nivelul întregului guvern al SUA și pentru a consolida poziția de lider a Americii în domeniul inteligenței artificiale”, a declarat secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, într-o postare pe X.

Washingtonul a intensificat supravegherea lansărilor de noi modele IA pentru a identifica potențiale riscuri de securitate generate de sistemele avansate care alimentează boomul inteligenței artificiale și investițiile masive de capital. Totuși, procesul de verificare a companiilor care primesc acces la aceste modele a atras critici.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat săptămâna trecută pe X că testele extinse de siguranță „nu sunt o idee rea, dar nu îmi place ideea ca guvernul să aleagă clienții”.

OpenAI a amânat lansarea completă publică a GPT-5.6 la solicitarea guvernului SUA, limitând accesul la un grup restrâns de parteneri verificați.