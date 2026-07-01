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SUA revine asupra restricțiilor IA. Anthropic poate relansa modelele suspendate

Compania Anthropic a anunțat că Departamentul Comerțului al SUA a ridicat restricțiile de export pentru modelele sale de inteligență artificială (IA) Claude Fable 5 și Mythos 5, la mai puțin de trei săptămâni după ce compania fusese obligată să suspende accesul la cele mai avansate modele, din motive de securitate națională.
SUA revine asupra restricțiilor IA. Anthropic poate relansa modelele suspendate
Foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
01 iul. 2026, 03:14, Știrile zilei
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„Vom începe restabilirea accesului de mâine”, a transmis Anthropic, marți, într-un comunicat pe platforma X, potrivit Reuters.

Compania a dezactivat brusc modelele Mythos 5 și Fable 5 în urma ordinului privind controlul exporturilor din 12 iunie.

Vineri, Anthropic a precizat că guvernul SUA i-a permis să ofere acces la modelul său Claude Mythos 5 unor organizații americane „de încredere”, ceea ce a reprezentat o relaxare parțială a restricțiilor.

„În ultimele două săptămâni, am lucrat îndeaproape cu Anthropic pentru a analiza și aproba Fable 5, pentru a asigura alinierea la nivelul întregului guvern al SUA și pentru a consolida poziția de lider a Americii în domeniul inteligenței artificiale”, a declarat secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, într-o postare pe X.

Washingtonul a intensificat supravegherea lansărilor de noi modele IA pentru a identifica potențiale riscuri de securitate generate de sistemele avansate care alimentează boomul inteligenței artificiale și investițiile masive de capital. Totuși, procesul de verificare a companiilor care primesc acces la aceste modele a atras critici.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat săptămâna trecută pe X că testele extinse de siguranță „nu sunt o idee rea, dar nu îmi place ideea ca guvernul să aleagă clienții”.

OpenAI a amânat lansarea completă publică a GPT-5.6 la solicitarea guvernului SUA, limitând accesul la un grup restrâns de parteneri verificați.

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