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UE pregătește reducerea facturilor la energie. Bruxellesul vrea taxe mai mici pentru electricitate și contoare inteligente

Comisia Europeană pregătește un nou pachet legislativ care ar putea reduce facturile la energie pentru populație și companii, într-un moment marcat de creșterea costurilor energetice și de tensiunile din Orientul Mijlociu, transmite Euronews.
UE pregătește reducerea facturilor la energie. Bruxellesul vrea taxe mai mici pentru electricitate și contoare inteligente
Sursa: Pexels
Victor Dan Stephanovici
11 iun. 2026, 13:10, Economic
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Propunerea vine după ce Bruxellesul a estimat că recentele tensiuni din zona Strâmtorii Oormuz au majorat costurile combustibililor fosili pentru statele membre cu aproximativ 500 de milioane de euro pe zi. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal descurajează electrificarea și menține dependența de combustibilii fosili, scrie Euronews.

Electricitatea ar putea deveni mai avantajoasă decât gazul

Potrivit documentului, statele membre ar urma să fie încurajate să reducă diferența de taxare dintre electricitate și gaz. În unele cazuri, guvernele ar putea primi mai multă flexibilitate pentru a reduce până la zero taxele aplicate consumului de energie electrică în sectoarele industriale mari consumatoare. Măsura urmărește atât reducerea costurilor pentru companii, cât și accelerarea tranziției către vehicule electrice, pompe de căldură și procese industriale mai puțin dependente de combustibili fosili.

Facturile, încărcate cu taxe și costuri de rețea

Comisia Europeană atrage atenția că, în multe state, o parte semnificativă din factura finală nu este reprezentată de energia consumată, ci de taxele și costurile de distribuție. Datele citate în proiect arată că tarifele de rețea reprezintă între 24% și 29% din facturile gospodăriilor și aproximativ 21% din cele ale companiilor. La acestea se adaugă taxe și contribuții naționale care pot depăși un sfert din valoarea totală a facturii pentru consumatorii casnici.

Contoare electrice digitale. Sursa foto: X

Un alt element central al planului este extinderea rapidă a contoarelor inteligente. Bruxellesul își propune ca până în 2030 cel puțin jumătate dintre consumatorii europeni să fie echipați cu astfel de dispozitive, iar până în 2033 procentul să ajungă la 65%. Aceste sisteme permit monitorizarea consumului în timp real și ar putea ajuta consumatorii să utilizeze energia în perioadele în care aceasta este mai ieftină, în special atunci când producția din surse regenerabile este ridicată.

Negocieri dificile între statele membre

Planul urmează să fie prezentat oficial pe 15 iulie, însă negocierile se anunță complicate. Fiscalitatea rămâne în mare măsură competența statelor membre, iar mai multe guverne și-au exprimat deja rezervele față de modificările propuse. Comisia susține însă că reducerea costurilor energiei și accelerarea electrificării sunt esențiale pentru competitivitatea economiei europene și pentru reducerea dependenței de importurile de combustibili fosili.

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