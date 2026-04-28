O plajă ca în Caraibe se află într-un loc neașteptat. Foarte puțini turiști știu că există

O plajă care seamănă cu cele din Caraibe se află într-un loc neașteptat. Plaja cu apă albastră și nisip alb este pe o insulă scoțiană. Zona nu este aglomerată deoarece foarte puțini turiști știu că există.
Petru Mazilu
28 apr. 2026, 09:16, Știri externe

Una dintre cele mai frumoase destinații pe care le are de oferit Marea Britanie este ascunsă pe o insulă îndepărtată. Potrivit Express este vorba despre Insula Harris din Scoția care are o plajă uimitoare.

Nisipul alb și apa cristalină ale plajei Luskentyre îi dau un aspect tropical, iar unii experți o compară cu faimoasa plajă Grace Bay din Insulele Turks și Caicos.

Luskentyre este și mai impresionantă dacă se face comparația cu peisajul scoțian, arid și accidentat. Turiștii spun că este un loc incredibil de vizitat.

Plaja se află în fruntea listei celor mai frumoase plaje din Marea Britanie și este atât de izolată încât atrage puțini vizitatori.

