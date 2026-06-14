Haiti – Scoția 0-1 la Cupa Mondială 2026. Scoțienii marchează primul gol la un Mondial, după 28 de ani

Scoțienii, considerați favoriți înaintea confruntării, au controlat începutul partidei disputate pe stadionul Lumen Field din Seattle și au deschis scorul prin McGinn. Echipa pregătită de Steve Clarke a continuat să fie periculoasă în atac, Lawrence Shankland ratând o ocazie bună în minutul 32, după o centrare a lui Ben Doak.

Haiti a răspuns rapid și a fost aproape de egalare în minutul 34. Ruben Providence a pătruns în careu și a șutat plasat spre colțul din stânga jos, însă portarul Angus Gunn, legitimat la Nottingham Forest, a intervenit salvator.

Reprezentativa din Caraibe a continuat să caute golul egalizator. Wilson Isidor, atacantul lui Sunderland, a reluat cu capul peste poartă în minutul 36, în timp ce Jean-Ricner Bellegarde, mijlocașul lui Wolverhampton Wanderers, a încercat de mai multe ori să pună în dificultate defensiva scoțiană.

Haiti, aproape de egalare pe final

În repriza secundă, jocul a rămas echilibrat. Scoția a amenințat prin Ben Doak și John McGinn, autorul golului ratând o ocazie importantă în minutul 73, când a trimis puțin pe lângă bara din dreapta. Haiti a răspuns imediat, însă șutul lui Ruben Providence a trecut la mică distanță de poarta apărată de Gunn.

Finalul meciului a aparținut în mare măsură haitienilor. În minutul 79, Josue Casimir a încercat să îl surprindă pe Angus Gunn cu un șut de la distanță, însă portarul scoțian a intervenit sigur. Cea mai mare ocazie a venit în minutul 85, când Carlens Arcus a centrat excelent pentru Frantzdy Pierrot, însă atacantul haitian a trimis cu capul puțin pe lângă stâlpul din stânga porții.

În cele șase minute de prelungire decise de arbitrul algerian Mustapha Ghorbal, Haiti a continuat să preseze în căutarea egalării. În minutul 90+4, Frantzdy Pierrot a șutat din prima, însă Angus Gunn a avut o nouă intervenție decisivă, păstrând avantajul minim al scoțienilor. Partida s-a disputat în fața a 64.146 de spectatori.

Gol istoric pentru Scoția

Golul marcat de John McGinn în minutul 28 a fost primul înscris de Scoția la un turneu final de Cupă Mondială după 10.255 de zile. Ultimul fotbalist scoțian care marcase la Mondial fusese Craig Burley, în remiza cu Norvegia (1-1), la ediția din 1998.

Scoția a revenit la Cupa Mondială după 28 de ani, ultima sa participare datând tot din 1998, când turneul final a fost găzduit de Franța. Echipa pregătită de Steve Clarke și-a asigurat calificarea directă după ce a câștigat grupa preliminară europeană, primul loc fiind decis în ultimul meci, împotriva Danemarcei. Atunci, Kieran Tierney a marcat golul calificării în al treilea minut al prelungirilor, cu un șut de la aproximativ 20 de metri.

Haiti, la Mondial după 52 de ani

De cealaltă parte, Haiti participă pentru doar a doua oară în istoria sa la Cupa Mondială și prima după ediția din 1974, revenind la turneul final după o pauză de 52 de ani. Drumul spre competiție nu a fost unul ușor, însă selecționata antrenată de francezul Sébastien Migné a reușit să depășească adversari precum Costa Rica și Honduras în preliminarii.

Având în vedere poziționarea geografică a celor două țări și traseele diferite din fotbalul internațional, partida de la Cupa Mondială 2026 a reprezentat primul duel direct din istoria celor două reprezentative.

Experiența a făcut diferența

Scoția a pornit ca favorită și datorită diferenței de valoare dintre loturi. Mijlocașul Scott McTominay, legitimat la Napoli, este unul dintre cei mai valoroși jucători ai selecționatei europene, alături de căpitanul Andrew Robertson de la Liverpool și John McGinn de la Aston Villa.

Haiti și-a pus speranțele în atacantul Wilson Isidor, transferat la Sunderland, considerat unul dintre jucătorii capabili să facă diferența în ofensivă. Alături de el se află veteranul Duckens Nazon, golgheterul all-time al naționalei haitiene, cu 40 de goluri în 78 de selecții. Nazon a contribuit și în preliminarii, inclusiv cu o triplă într-unul dintre meciurile de calificare.

Chiar și cu aceste atuuri, reprezentativa din Caraibe nu a reușit să evite înfrângerea în fața unei echipe cu mai multă experiență la nivel internațional.