Preparatul tradițional interzis în America provoacă scandal înainte de Cupa Mondială 2026

O firmă de măcelărie din Scoția a inițiat o petiție, care să oblige SUA să relegalizeze mâncarea sa națională, înainte de Cupa Mondială, potrivit Euronews.

Haggis, mâncarea națională a Scoției, este o budincă sărată ce conține carne de oaie. Alimentul conține în principial inimă, ficat și plămâni de oaie și a fost interzis în SUA în anul 1979. Reglementările federale vizau alimentele ce conțin organe, iar plămânii de oaie constituie aproximativ 15% din rețetă.

„Fără haggis, fără petrecere”

Compania care a inițiat petiția motivează că „fără haggis nu e petrecere”, în contextul în care Scoția s-a calificat la Cupa Mondială din această vară. Țara nu a mai participat din 1998, mai arată sursa.

„Nu este vorba doar de ignorarea tradiției, este vorba de reglementări care au luat-o razna”, a mai declarat inițiatorul petiției. Acesta a adăugat că „având în vedere căldura și afinitatea de lungă durată dintre americani și scoțieni, facem apel la SUA să îmbrățișeze această delicatesă delicioasă și să «relegalizeze haggisul»”.

Zi liberă pentru primul meci al Scoției

Guvernul Scoției a declarat ca ziua de 15 iunie să fie zi liberă. Anunțul vine pentru a marca întoarcerea țării la Campionatul Mondial. Momentul este așteptat de scoțieni de 28 de ani, după șase calificări nereușite.