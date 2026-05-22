Preparatul tradițional interzis în America provoacă scandal înainte de Cupa Mondială 2026

O firmă de măcelărie din Scoția a inițiat o petiție, care să oblige SUA să relegalizeze mâncarea sa națională, înainte de Cupa Mondială, potrivit Euronews.
Haggis, mâncarea națională a Scoției, este o budincă sărată ce conține carne de oaie. Alimentul conține în principial inimă, ficat și plămâni de oaie și a fost interzis în SUA în anul 1979. Reglementările federale vizau alimentele ce conțin organe, iar plămânii de oaie constituie aproximativ 15% din rețetă.
Compania care a inițiat petiția motivează că „fără haggis nu e petrecere”, în contextul în care Scoția s-a calificat la Cupa Mondială din această vară. Țara nu a mai participat din 1998, mai arată sursa.
„Nu este vorba doar de ignorarea tradiției, este vorba de reglementări care au luat-o razna”, a mai declarat inițiatorul petiției. Acesta a adăugat că „având în vedere căldura și afinitatea de lungă durată dintre americani și scoțieni, facem apel la SUA să îmbrățișeze această delicatesă delicioasă și să «relegalizeze haggisul»”.
Guvernul Scoției a declarat ca ziua de 15 iunie să fie zi liberă. Anunțul vine pentru a marca întoarcerea țării la Campionatul Mondial. Momentul este așteptat de scoțieni de 28 de ani, după șase calificări nereușite.