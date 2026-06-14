Serviciile de închiriere de haine, o alternativă la „fast fashion”?

De la haine de zi cu zi pentru serviciu, până la rochii, genți de mână sau ținute de gală, iubitorii, dar și iubitoarele de modă au posibilitatea să închirieze haine pentru ocazia dorită. Ulterior, ele sunt returnate pentru a fi purtate de altcineva, potrivit Associated Press.

„Nu am mai cumpărat nimic pentru o ocazie importantă din 2019”, a mărturisit Sasha Eck, o americancă ce utilizează des serviciul de închiriere a hainelor.

Ea spune că preferă alternativa închirierii pentru că are acces continuu la haine mai noi și mai „în tendințe”. Potrivit ei, închirierea, de exemplu, a unei ținute de gală are mai mult sens. Dacă ar cumpăra o rochie, ar ajunge să plătească aceeași sumă pe care o cheltuie lunar pe chirie, însă acea rochie ar purta-o doar o singură dată.

9 din 10 persoane au cumpărat o ținută de ocazie pentru a o purta o singură dată

Un sondaj realizat de ThredUp sugerează că și alții se confruntă cu aceeași situație. Potrivit sondajului, 87% dintre invitații la nunți au declarat că au cumpărat cel puțin o ținută pe care au purtat-o doar o singură dată.

Serviciile de închiriere de haine par să fie o alternativă ecologică, dar și etică. O singură haină poate fi purtată de mai multe persoane, în loc să rămână blocată într-un dulap.

Kate Fletcher, profesoară de sustenabilitate, design și sisteme de modă la Universitatea Metropolitană din Manchester, a afirmat că serviciile de închiriere pot încuraja uneori aceeași mentalitate care stă la baza modei rapide.

„În teorie, resursele încorporate în acea piesă vestimentară au șansa de a fi valorificate mai mult, având în vedere că este purtată de mult mai multe persoane. Și acesta este un argument convingător”, a declarat Fletcher.

Închirierea hainelor, asemănătoare cu „fast fashion”

Cu toate acestea, există și voci care atrag atenția că în cazul închirierilor sau revânzărilor hainelor prin aplicație, intervine aceeași mentalitate la fel ca și în cazul curentului „fast fashion”.

„Nu te gândești la ambalajul care vine de fiecare dată când primești ceva, la amprenta de carbon generată de transportul articolului, la amprenta de carbon generată de curățarea chimică”, spune Aja Barber, consultantă în sustenabilitate.

Ea a precizat, totuși, că serviciile de închiriere a hainelor în magazin, acolo unde cumpărătorii vin și pot ulterior să returneze rochia sau costumul cumpărat, au un profil foarte diferit față de serviciile moderne de închiriere prin aplicație.

Ce pot face iubitorii de modă?

Potrivit expertelor, închirierea hainelor poate fi o opțiune bună în anumite situații, în special în cazul ținutelor deosebite, purtate doar o singură dată la ocazii speciale. Cu toate acestea, ele au subliniat că oamenii ar trebui să fie atenți la frecvența cu care comandă sau solicită acest gen de servicii.

Kate Fletcher, profesoara de la Universitatea Metropolitană din Manchester, le-a recomandat iubitorilor de modă „să se uite mai întâi în propria garderobă înainte de a încerca să închirieze o nouă piesă”.