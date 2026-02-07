Prima pagină » Știri externe » Trump va prioritiza țările cu cheltuieli militare mari pentru vânzarea de arme americane

Donald Trump a semnat un decret prezidențial care va reordona lista clienților pentru armele americane în favoarea țărilor cu cheltuieli mai mari pentru apărare și importanță strategică în regiunea lor, a anunțat Casa Albă.
Alexandra-Valentina Dumitru
07 feb. 2026, 02:14, Știri externe

Ordinul executiv care instituie strategia „America First Arms Transfer” marchează o schimbare semnificativă în politica de vânzare a armelor a SUA, relatează Reuters.

Acesta impune agențiilor federale să acorde prioritate vânzărilor militare externe către partenerii care au investit substanțial în propriile capacități de autoapărare și ocupă roluri sau poziții geografice critice.

Livrarea armelor americani către aliați „esențiali”

Măsura are scopul de a accelera livrarea armelor fabricate în SUA către aliații considerați esențiali pentru securitatea regională, valorificând în același timp achizițiile străine pentru a extinde capacitatea de producție internă.

În ordinul executiv nu a fost menționată nicio țară.

În 2025, liderii NATO au susținut un nou obiectiv de cheltuieli pentru apărare de 5% din PIB și și-au reafirmat angajamentul de a se apăra reciproc împotriva atacurilor.

„Vânzările viitoare de arme vor acorda prioritate intereselor americane, utilizând achizițiile și capitalul străin pentru a construi producția și capacitatea americană”, a transmis Casa Albă într-o fișă informativă care însoțește ordinul.

În conformitate cu noua strategie, secretarii apărării, de stat și comerțului au sarcina de a elabora un catalog de vânzări al platformelor și sistemelor prioritare și de a identifica oportunități de vânzare care să se alinieze obiectivelor strategiei.

Timp de decenii, vânzările s-au realizat pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Acest lucru putea fi modificat numai după ce se depășeau obstacole semnificative și se acorda prioritate unei anumite țări.

Ordinul urmărește mai puțină birocrație

Ordinul executiv solicită, de asemenea, simplificarea proceselor birocratice, inclusiv monitorizarea îmbunătățită a utilizării finale și procedurile de transfer către terți, pentru a reduce întârzierile și a îmbunătăți transparența.

Casa Albă a declarat că abordarea anterioară „partenerul pe primul loc” a dus la întârzieri în producție și livrare, deoarece comenzile nu corespundeau capacităților de producție ale SUA.

Prin acordarea de prioritate țărilor cu cheltuieli mai mari pentru apărare și importanță strategică, administrația încearcă să se asigure că exporturile de apărare ale SUA susțin atât securitatea națională, cât și revitalizarea industrială internă.

