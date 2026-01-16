Macron justifică creșterea cheltuielilor militare franceze: „Trebuie să fim temuți”

„Pericolele tot mai mari necesită o accelerare a eforturilor de apărare. Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți; pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici”, a spus Macron în discursul său de Anul Nou adresat Forțelor Armate la baza militară Istres din sud-estul Franței, scrie EFE.

În acest context, șeful statului francez a anunțat o accelerare a reînarmării cu o investiție suplimentară de 36 de miliarde de euro până în 2030 în Forțele Armate, care include și spațiul, a precizat el.

„Ambițiile noastre spațiale vor fi consolidate, fie civile, fie militare”, în colaborare cu partenerii europeni, a declarat Macron, anunțând totodată planuri pentru un summit dedicat acestei teme în lunile următoare.

Fără a menționa explicit Groenlanda, Macron a îndemnat armata să depună eforturi pentru a fi „energică în această lume brutală”, adăugând că „fiecare efort contribuie la asigurarea faptului că suntem pregătiți și la înălțimea provocărilor”.

Și a reamintit că tocmai în același cadru al bazei aeriene Istres, care găzduiește arsenalul nuclear al țării, la 60 de kilometri de Marsilia, a anunțat în 2017 decizia sa de a crește cheltuielile Franței pentru apărare la 2% din PIB până în 2025, un obiectiv care a fost deja atins.

Legea privind programarea militară

Legea programării militare (LPM), aprobată în iulie 2023, alocă forțelor armate 413 miliarde de euro între 2024 și 2030. Cu toate acestea, „în fața unei lumi din ce în ce mai brutale”, Macron a solicitat 3,5 miliarde de euro suplimentare în 2026, în așteptarea aprobării bugetului din acest an, și 3 miliarde în 2027.

Cu această traiectorie, bugetul apărării aproape s-a dublat în timpul celor două mandate ale lui Emmanuel Macron, ajungând la 64 de miliarde de euro anual până în 2027, în loc de 2030.

Macron a stabilit, de asemenea, restabilirea serviciului militar voluntar și plătit ca una dintre prioritățile sale pentru 2026.

Forțele armate intenționează să recruteze 3.000 de militari în acest an (1.800 în Armată, 600 în Forțele Aeriene și Spațiale, a căror campanie de recrutare abia a început, și 600 în Marină), 4.000 în 2027, 10.000 în 2030, cu obiectivul de a ajunge la 42.500 până în 2035.