Germania duce industria militară în spațiu: Rheinmetall țintește contracte record în Europa. Acțiunile companiei au crescut de 20 de ori în ultimii patru ani

Șeful Rheinmetall, Armin Papperger, recunoaște că până nu demult Rheinmetall „nu avea nicio idee” despre sateliți. Astăzi însă, compania analizează investiții de aproximativ 35 de miliarde de euro în tehnologie spațială în următorii patru ani, o mișcare prin care Berlinul încearcă să-și reducă dependența de infrastructura americană.

Grupul ia în calcul participarea, împreună cu partenerii, la trei programe spațiale evaluate la peste 20 de miliarde de euro. Parlamentarii germani au aprobat deja, în decembrie, primul contract de producție de sateliți al companiei, de până la 2 miliarde de euro, realizat într-un parteneriat cu firma finlandeză Iceye.

În paralel, Rheinmetall discută o posibilă ofertă comună pentru dezvoltarea unui sistem de internet militar prin satelit, similar cu Starlink, destinat armatei germane, potrivit Financial Times.

Această mutare spre spațiu face parte dintr-o extindere mult mai largă. Papperger încearcă să transforme Rheinmetall într-un gigant multi-domeniu, comparabil cu marile companii americane din apărare, prezent în aer, pe mare, pe uscat și în zona digitală.

300 de miliarde de euro până în 2030

Creșterea este deja vizibilă. Veniturile Rheinmetall au depășit 10 miliarde de euro în 2025, mai mult decât dublu față de nivelul din 2021, înainte de invazia Rusiei în Ucraina. Ambițiile sunt însă mult mai mari: compania vrea să ajungă la 50 de miliarde de euro până în 2030, folosind creșterea accelerată a cheltuielilor militare în Europa.

Rheinmetall a obținut deja contracte de circa 40 de miliarde de euro din fondul special de 100 de miliarde creat de Germania în 2022 pentru modernizarea armatei. Iar șeful gigantului german spune că grupul ar putea „prinde” contracte de aproximativ 300 de miliarde de euro în Europa până la finalul deceniului.

Pe picior de egalitate cu marile companii de apărare

Dacă statele UE își respectă angajamentele față de NATO, cheltuielile totale pentru apărare ar putea ajunge la aproximativ 2.000 de miliarde de euro în această perioadă. Asta înseamnă că Rheinmetall țintește o felie semnificativă din această piață în plină expansiune, spun analiștii sursei citate.

„Avem un jucător care poate gestiona comenzi mari, poate produce la scară și poate sta pe picior de egalitate cu marile companii globale din apărare”, consideră Andreas Mattfeldt, deputat creștin-democrat specializat în bugetul apărării. „Dimensiunea expansiunii poate părea neobișnuită, dar vremurile sunt extraordinare”.

Nesănătos pentru concurență

Nu toată lumea vede însă această creștere cu ochi buni. Unii experți din industria de apărare se tem că statul german riscă să se bazeze prea mult pe un singur jucăto. Moritz Schularick, directorul Institutului pentru Economia Mondială din Kiel, spune că Rheinmetall oferă ministerului apărării „o soluție la problema de coordonare”, dar a atras atenția că „din punct de vedere al concurenței, nu este foarte sănătos”.

Există și critici politice. Unele contracte, inclusiv cel pentru sateliți, au fost atribuite fără licitație deschisă, lucru care a stârnit nemulțumiri în parlament. Deputatul ecologist Sebastian Schäfer a avertizat că Berlinul „construiește un campion european în jurul Rheinmetall fără să fie foarte transparent”.

Expansiune pe mai multe fronturi

Compania, fondată acum 136 de ani, a trecut prin transformări radicale de-a lungul istoriei Germaniei. După Primul Război Mondial a produs bunuri civile, precum mașini de scris și pluguri, apoi a devenit parte a industriei de război în perioada nazistă. În timpul Războiului Rece a furnizat echipamente pentru vehiculele militare vest-germane, iar după 1989 s-a orientat puternic spre sectorul auto. Acum, pregătește vânzarea diviziei auto pentru a se concentra aproape exclusiv pe apărare.

În ultimul an, Rheinmetall a început să producă fuselaje pentru avioane F-35, a intrat pe piața dronelor armate și a cumpărat primul său șantier naval. În același timp, își extinde prezența în Europa, construind capacități locale de producție pentru a câștiga sprijin politic și contracte. Produce deja muniție și vehicule blindate în mai multe țări și încearcă să pătrundă și pe piața din SUA.

Obstacole în extindere

Pe lângă ambiții, compania are și probleme concrete. Construiește fabrici de muniție în toată Europa pentru a ajunge la o producție de 1,1 milioane de obuze de 155 mm pe an până în 2027, de la doar 70.000 în 2022. „Cea mai mare provocare este pur și simplu construirea tuturor noilor unități”, recunosc reprezentanții companiei. Unele proiecte au întârzieri, inclusiv o fabrică planificată în Ucraina și un centru de reparații pentru tancuri în Lituania.

Acțiunile au crescut de 20 de ori

Rheinmetall se bucură însă de susținere politică puternică. La inaugurarea unei fabrici de muniție anul trecut, ministrul apărării Boris Pistorius i-a transmis direct lui Papperger: „Vrem să aveți succes, pentru că succesul vostru înseamnă securitate pentru țara noastră”.

Acțiunile Rheinmetall au crescut de peste 20 de ori din 2022, iar conducerea spune că portofoliul de comenzi este asigurat până în jurul anilor 2030-2032.