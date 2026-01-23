Rheinmetall se extinde în industria navală

Producătorul german de armament Rheinmetall analizează noi achiziții în industria navală, după ce a ajuns la un acord pentru cumpărarea diviziei de nave de război a constructorului german Lürssen. Tranzacția a fost evaluată la 1,35 miliarde de euro.

„Am intrat în domeniul naval și, evident, ne propunem să creștem. Iar dacă vedem oportunități bune, vrem să ne extindem și prin achiziții”, a declarat CEO-ul Armin Papperger, într-un interviu acordat Reuters, la Berlin.

Investiții masive în nave militare

Consolidarea industriei navale germane s-a accelerat pe fondul majorării cheltuielilor pentru apărare, Germania urmând să investească aproximativ 31 de miliarde de euro în nave militare până în 2035, potrivit estimărilor Rheinmetall.

În industria navală de apărare au apărut speculații potrivit cărora Rheinmetall ar putea fi interesată de German Naval Yards Kiel (GNYK), un șantier naval german specializat în construcția de nave militare.

CEO-ul Armin Papperger a respins însă existența unor negocieri în acest sens.

„Nu știu nimic despre acest lucru în acest moment. Există altcineva care spune că vrea să îi cumpere. Noi nu suntem în negocieri acum”, a spus el, adăugând: „Vom vedea.”

În paralel, constructorul de submarine și fregate ThyssenKrupp Marine Systems poartă discuții cu GNYK și ar urma să decidă în curând dacă va prelua șantierul naval.

Rheinmetall, comenzi record în 2026

Șeful Rheinmetall a mai precizat că achiziția Lürssen este aproape de finalizare și că se așteaptă aprobarea autorităților europene de concurență până la sfârșitul lunii ianuarie.

Compania, cunoscută în principal pentru producția de tunuri de tanc, muniție de artilerie și vehicule blindate, și-a diversificat accelerat activitatea după invazia Rusiei în Ucraina. Rheinmetall estimează pentru 2026 un volum al comenzilor de aproximativ 80 de miliarde de euro. Acestea ar urma să fie susținute de programe guvernamentale pentru transportoare blindate, fregate și vehicule de luptă pentru infanterie.