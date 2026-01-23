Prima pagină » Economic » Rheinmetall se extinde în industria navală

Rheinmetall se extinde în industria navală

Creșterea bugetelor de apărare din Europa împinge marile companii germane să intre pe piețe noi, iar sectorul naval devine una dintre principalele mize.
Rheinmetall se extinde în industria navală
Sursa foto: Hepta
Maria Miron
23 ian. 2026, 12:36, Economic

Producătorul german de armament Rheinmetall analizează noi achiziții în industria navală, după ce a ajuns la un acord pentru cumpărarea diviziei de nave de război a constructorului german Lürssen. Tranzacția a fost evaluată la 1,35 miliarde de euro.

„Am intrat în domeniul naval și, evident, ne propunem să creștem. Iar dacă vedem oportunități bune, vrem să ne extindem și prin achiziții”, a declarat CEO-ul Armin Papperger, într-un interviu acordat Reuters, la Berlin.

Investiții masive în nave militare

Consolidarea industriei navale germane s-a accelerat pe fondul majorării cheltuielilor pentru apărare, Germania urmând să investească aproximativ 31 de miliarde de euro în nave militare până în 2035, potrivit estimărilor Rheinmetall.

În industria navală de apărare au apărut speculații potrivit cărora Rheinmetall ar putea fi interesată de German Naval Yards Kiel (GNYK), un șantier naval german specializat în construcția de nave militare.
CEO-ul Armin Papperger a respins însă existența unor negocieri în acest sens.

„Nu știu nimic despre acest lucru în acest moment. Există altcineva care spune că vrea să îi cumpere. Noi nu suntem în negocieri acum”, a spus el, adăugând: „Vom vedea.”

În paralel, constructorul de submarine și fregate ThyssenKrupp Marine Systems poartă discuții cu GNYK și ar urma să decidă în curând dacă va prelua șantierul naval.

Rheinmetall, comenzi record în 2026

Șeful Rheinmetall a mai precizat că achiziția Lürssen este aproape de finalizare și că se așteaptă aprobarea autorităților europene de concurență până la sfârșitul lunii ianuarie.

Compania, cunoscută în principal pentru producția de tunuri de tanc, muniție de artilerie și vehicule blindate, și-a diversificat accelerat activitatea după invazia Rusiei în Ucraina. Rheinmetall estimează pentru 2026 un volum al comenzilor de aproximativ 80 de miliarde de euro. Acestea ar urma să fie susținute de programe guvernamentale pentru transportoare blindate, fregate și vehicule de luptă pentru infanterie.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Economist: Nu știu cât e de legal/Statul va vinde datoriile direct la firmele de recuperare
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
Libertatea
Zodia care suferă de burnout în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
CSID
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor