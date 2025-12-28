Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie și Germania au bătut palma: Acord de aproape 61 de milioane de euro pentru sisteme mobile de artilerie

Marea Britanie și Germania au bătut palma: Acord de aproape 61 de milioane de euro pentru sisteme mobile de artilerie

Germania și Marea Britanie au semnat un acord care vizează achiziția de sisteme avansate de artilerie montate pe vehicule blindate. Valoarea acordului se ridică la aproximativ 61 de milioane de euro și face parte dintr-o cooperare militară intensificată, care include planuri pentru o armă comună cu rază lungă de acțiune.
Marea Britanie și Germania au bătut palma: Acord de aproape 61 de milioane de euro pentru sisteme mobile de artilerie
RCH 155. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
28 dec. 2025, 18:42, Economic

Germania și Marea Britanie au semnat un contract de achiziție comună, în valoare de aproximativ 61 de milioane de euro, pentru achiziționarea de sisteme moderne de artilerie pe vehicule blindate, care pot trage și în mișcare și pot lovi ținte aflate la o distanță de peste 70 de kilometri, scrie Euronews.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, contractul va furniza inițial armatei britanice un demonstrator al sistemului RCH 155, iar alte două platforme vor fi trimise în Germania pentru testare comună, relevă sursa citată.

Sistemul va fi fabricat de compania franco-germană de apărare KNDS și de Rheinmetall.

Pe lângă proiectul privind arma cu rază lungă de acțiune, cele două țări au convenit, de asemenea, și asupra unei cooperări mai intense în domeniul vânării submarinelor.

Obiectivul, prin semnarea acestui acord, este de a dezvolta capacitatea loviturilor de precizie în adâncime, care pot fi utilizate și pentru a atinge ținte aflate departe în interiorul teritoriului inamic.

Acordul vine în contextul în care Berlinul și Londra au convenit deja în luna mai asupra unui proiect comun de înarmare. La momentul respectiv, ambele părți au decis să continue dezvoltarea unei arme de precizie cu rază lungă de acțiune.

Recomandarea video

Cum au blocat judecătorii numiți de PSD la CCR de două ori decizia pe pensiile magistraților
G4Media
Ion Cristoiu: Emisiunea de chiloțăreală cu Mirabela Grădinaru a confirmat: Nicușor Dan e om nu Președinte
Gandul
Zodia triplu-blestemată de astre în 2026: Bolnavă, săracă și părăsită de partenerul de viață
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
Libertatea
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Ninge sau nu în București de Revelion?
CSID
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor