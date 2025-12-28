Marea Britanie și Germania au bătut palma: Acord de aproape 61 de milioane de euro pentru sisteme mobile de artilerie

Germania și Marea Britanie au semnat un contract de achiziție comună, în valoare de aproximativ 61 de milioane de euro, pentru achiziționarea de sisteme moderne de artilerie pe vehicule blindate, care pot trage și în mișcare și pot lovi ținte aflate la o distanță de peste 70 de kilometri, scrie Euronews.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, contractul va furniza inițial armatei britanice un demonstrator al sistemului RCH 155, iar alte două platforme vor fi trimise în Germania pentru testare comună, relevă sursa citată.

Sistemul va fi fabricat de compania franco-germană de apărare KNDS și de Rheinmetall.

Pe lângă proiectul privind arma cu rază lungă de acțiune, cele două țări au convenit, de asemenea, și asupra unei cooperări mai intense în domeniul vânării submarinelor.

Obiectivul, prin semnarea acestui acord, este de a dezvolta capacitatea loviturilor de precizie în adâncime, care pot fi utilizate și pentru a atinge ținte aflate departe în interiorul teritoriului inamic.

Acordul vine în contextul în care Berlinul și Londra au convenit deja în luna mai asupra unui proiect comun de înarmare. La momentul respectiv, ambele părți au decis să continue dezvoltarea unei arme de precizie cu rază lungă de acțiune.