Cum a descoperit Germania una dintre cele mai mari rezerve de litiu din lume. „Ar putea rezolva problemele energetice ale Europei”

În Saxonia, o regiune cunoscută pentru infrastructura sa de gaze, cercetătorii au identificat o vastă formațiune subterană. Aceasta conține concentrații neobișnuit de mari de litiu. Litiul este cel mai ușor metal cunoscut în natură, scrie Il Messaggero.

Datorită conductivității sale electrice incredibile, litiul este o componentă cheie în baterii. Se folosește pentru mașini electrice, smartphone-uri și laptopuri.

Importanța descoperirii

Cererea de litiu continuă să crească rapid. Producția de vehicule electrice impulsionează această creștere.

Descoperirea ar putea fi decisivă pentru asigurarea accesului la materia primă. Europa nu va mai fi nevoită să recurgă la surse străine.

Dependența excesivă de importuri este o vulnerabilitate strategică gravă. Aceasta plasează Europa într-o poziție de subordonare.

Situl german oferă Europei un punct de sprijin. Piața este dominată de sărurile din America de Sud și rafinăriile chinezești.

Confirmarea rezervelor de litiu a atras imediat atenția. Politicienii, observatorii din industrie și concurenții globali au reacționat prompt.

Cantități uriașe de litiu

Situl din regiunea Altmark conține puțin peste 8 milioane de tone de litiu pur. Această cantitate este suficientă pentru a alimenta peste 800 de milioane de mașini electrice. Este una dintre cele mai mari resurse de litiu dintr-un singur sit cunoscute global.

Prețioasa resursă se găsește într-un acvifer adânc. Acesta este situat între 3.200 și 4.000 de metri sub suprafață. Conține săruri geotermale îmbogățite.

Concentrația medie de litiu este de aproximativ 375 miligrame pe litru. Această cifră provine din cercetări geochimice prezentate la conferința anuală EAGE.

Îmbogățirea provine din descompunerea mineralelor mica care conțin litiu. Acestea sunt încorporate în fragmente de rocă vulcanică. Mineralele eliberează litiu în acviferele din jur de milioane de ani.

Doar o mică parte din litiu provine din evaporarea apei de mare în trecut. Profilul geologic susține fezabilitatea producției pe termen lung.

Sfârșitul aprovizionării din străinătate

Descoperirea de la Altmark se înscrie în contextul Legii europene privind materiile prime critice. Uniunea a adoptat-o în martie 2023.

Cadrul de reglementare vizează reducerea dependențelor strategice. Sunt impuși parametri care trebuie îndepliniți până în 2030.

Cel puțin 10% din materiile prime critice trebuie extrase în UE. 40% trebuie prelucrate în UE. 15% trebuie obținute prin reciclare.

Nu mai mult de 65% din orice materie primă strategică poate proveni dintr-o singură țară terță.

Proiectele strategice pot beneficia de autorizații accelerate. Termenul este de 24 de luni pentru permisele de extracție. Pentru instalații de prelucrare și reciclare este de 12 luni.

Comparație cu „triunghiul litiului”

În prezent, cea mai mare parte a litiului este extras din „triunghiul litiului”. Acesta cuprinde câmpurile de sare din Chile, Argentina și Bolivia. Aceste regiuni utilizează metode de evaporare solară. Necesită aproximativ două milioane de litri de apă per tonă de litiu. Procesul durează mai mult de un an.

Impactul asupra mediului și al societății este enorm.

O anchetă realizată de Harvard International Review a evidențiat tensiuni în comunitățile din Bolivia. În Argentina, liderii indigeni și-au exprimat îngrijorarea. Acestea privesc contaminarea apelor subterane și acordurile inadecvate de redistribuire a veniturilor.

Avantajele proiectului german

Proiectul Altmark funcționează într-o fostă zonă industrială. Are un impact redus asupra mediului. Procesul de extracție în circuit închis reduce semnificativ consumul de apă. Evită poluarea suprafeței.

Dacă devine profitabil, proiectul ar putea servi drept model. Producția de litiu cu impact redus ar putea fi replicată în regiunile energetice din Europa.