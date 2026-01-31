Insulta politică rămâne incriminabilă în Germania / Articolul din Codul Penal care te trimite la închisoare dacă înjuri politicieni a rămas valid

În Germania, cine insultă politicienii riscă închisoare de la trei luni la cinci ani, iar asta e posibil pentru că există un articol în Codul Penal care incriminează insultele aduse organului politic, relatează europeanconservative.com.

O controversă legată de libertatea de exprimare a născut acest articol pe care mișcarea AfD (Alternativa pentru Germania) a insistat să-l abroge, însă Bundestagul a respins ideea.

188 „servește intereselor celor puternici”

Articolul 188 din Codul Penal german prevede că funcționarii publici sunt protejați împotriva insultelor, defăimării și calomniei.

Toate grupurile parlamentare au votat joi pentru menținerea acestui contrevrsat articol, pe care AfD (paradoxal, una dintre cele mai insultate formațiuni politice) l-a vrut desființat.

UN rezultat cu atât mai notabil cu cât vine în contradicție cu recentele declarații ale lui jens Spahn, membru infleunt al grupului parlamentar CDU, care afirmase într-un interviu că articolul 188 este „discutabil” și că servește în principal „intereselor celor puternici”.

Cu toate astea, CDU a votat alături de celelalte partide împotriva propunerii AfD.

„Acte ucigașe au urmat unor cuvinte sângeroase”

Dezbaterea de dinaintea votului a fost, însă, una destul de încinsă, în care liderii partidelor tradiționale au respins ferm inițiativa AfD.

Cartesn Müller (CDU/CSU – Uniunea Creștin Democrată și Uniunea Creștin Socială) a avertizat că „acte ucigașe au urmat unor cuvinte sângeroase”, subliniind legătura dintre retorica agresivă și violența politică.

Partidul Social Democrat din Germania a calificat propunerea drept „un atac la adresa protejării democrației noastre, prin deputata sa, Carmen Wegge.

Tema-i veche, politicianu-i nou

Disputa pe tema insultelor aduse politicienilor nu este veche, dar a fost reaprinsă de creșterea violenței motivate politic în Germania, în 2025.

Datele arată că AfD a fost, paradoxal, principala țintă a atacurilor. Aplicarea articolului 188 a devenit tot mai frecventă, în special în mediul online.

Potrivit datelor Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA), numărul cazurilor de „insulte aduse politicienilor” transmise procurorilor a crescut rapid.

Articolul 188 e foarte invocat

Dacă în primul trimestru al anului 2024 au fost raportate 468 de astfel de cazuri, în primul trimestru al anului 2025 numărul a ajuns la 1.690, urmat de încă 1.528 de cazuri în trimestrul al doilea.

În puțin peste un an, sesizările trimestriale aproape s-au cvadruplat și reprezintă acum aproape jumătate din totalul raportărilor gestionate de sistem.

Datele provin de la biroul de raportare a informațiilor pe internet (ZMI) al BKA, înființat în februarie 2022 pentru combaterea „urii și incitării” online.

Între 2021 și 2025, majoritatea postărilor semnalate au fost clasificate drept „de dreapta” (22.957 de cazuri), față de doar 233 clasificate drept „de stânga”, în timp ce aproximativ 19.000 au fost încadrate în categoria „altele”.

Un „idiot profesionist” și o amendă de 825 de euro

Deputatul AfD Martin Renner a criticat aceste statistici, afirmând că diferența majoră dintre cazurile de dreapta și cele de stânga nu reflectă realitatea, ci indică o „unilateralitate deliberată”.

El a atras atenția și asupra rolului dominant al două birouri de raportare: HessenGegenHetze, responsabil pentru 45,8% din sesizări, și REspect!, cu 38,5%.

HessenGegenHetze a fost implicată în mai multe cazuri controversate. Printre acestea se numără percheziționarea locuinței pensionarului Stefan Niehoff, amendat ulterior cu 825 de euro pentru distribuirea unui meme care îl numea pe fostul ministru al Economiei, Robert Habeck, un „idiot profesionist”.

Infracțiunile înregistrate în baza articolului 188 s-au triplat în doi ani

De asemenea, aceeași organizație a raportat cazul jurnalistului David Bendels, condamnat inițial la șapte luni de închisoare cu suspendare pentru batjocorirea fostei ministre de Interne Nancy Faeser, dar achitat ulterior în apel, instanța stabilind că fotomontajul era protejat de libertatea de exprimare.

Statisticile poliției indică o creștere constantă a infracțiunilor înregistrate în baza articolului 188: de la 1.404 cazuri în 2022, la 2.598 în 2023 și 4.439 în 2024, numărul acestora mai mult decât triplându-se în doar doi ani.

În acest context, managerul parlamentar al AfD, Stephan Brandner, a descris articolul 188 drept un „ordin de silențiozitate”. Cu toate acestea, majoritatea parlamentară a transmis un mesaj clar: în pofida controverselor și a creșterii numărului de anchete, articolul 188 va rămâne în vigoare ca parte a legislației penale germane.