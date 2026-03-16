De ce crede un mare șef de Volkswagen că Germania se îndreaptă spre un „RDG 2.0”

Matthias Müller (72 de ani), în calitate de CEO al Volkswagen, a condus celebra companie mulți ani. Acum crede că Germania este într-o stare de urgență. El spune: „Suntem pe calea către o Germanie de Est 2.0.” În calitate de manager de criză, el solicită o revizuire radicală a Germaniei: își dorește o UE nouă, mai mică, formată din câteva țări puternice, desființarea barierei împotriva AfD (Alternativa pentru Germania) și încetarea utilizării banilor publici pentru organizațiile neguvernamentale (ONG-uri).
Sorina Matei
16 mart. 2026, 17:20, Știrile zilei

Fostul director general al Volkswagen, Matthias Müller, a declarat că Germania se află într-o criză profundă și se îndreaptă spre un model pe care l-a numit „RDG 2.0”, relatează BILD.

Într-un interviu pentru t-online, el a criticat politica actuală a autorităților și a afirmat că țara s-a transformat într-un „stat de asistență completă”, în care cetățenii devin tot mai dependenți de autorități și evită să-și asume responsabilitatea personală.

Potrivit Müller, fără reforme de amploare, Germania se va confrunta cu o recesiune economică prelungită.

„Mulți solicită schimbări, dar când vine vorba de esență, nimeni nu dorește ca acestea să afecteze oamenii. Avem nevoie de reforme în toate domeniile, altfel ne vom confrunta cu un declin al creșterii economice, nemaiîntâlnit în ultimele decenii”, a spus Müller.

El a pledat, de asemenea, pentru o revizuire a izolării politice a partidului „Alternativa pentru Germania”.

„Alegătorii AFD sunt oameni complet normali, care, probabil, au votat anterior cu CDU sau CSU și au apelat la ei în disperare”, a observat Müller.

În plus, el a sugerat să se verifice finanțarea organizațiilor neguvernamentale.

„În Germania, există aproximativ 15.000 de ONG-uri cu sute de mii de angajați, majoritatea primind salarii din fondurile contribuabililor. Ar trebui să ne fie permis să ne întrebăm dacă acest lucru este acceptabil sau nu”, a adăugat fostul director al Volkswagen.

În ceea ce privește politica externă, Müller consideră că Uniunea Europeană, în forma sa actuală, este prea fragmentată și cedează teren Statelor Unite și Chinei.

În locul unei uniuni formate din 27 de țări, el propune crearea unei asocieri mai strânse a câtorva state puternice, inclusiv Germania, Franța, Polonia și Marea Britanie, în jurul cărora s-ar putea forma o nouă structură mai gestionabilă a UE.

