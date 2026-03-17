Grevă totală la aeroportul din Berlin: toate zborurile anulate, peste 57.000 de pasageri afectați

Aeroportul Berlin Brandenburg (BER) își suspendă complet activitatea miercuri, 18 martie, din cauza unei greve declanșate de angajați. Toate cele 445 de zboruri programate au fost anulate, iar aproximativ 57.000 de pasageri sunt afectați, scrie Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
17 mart. 2026, 12:58, Știri externe

Activitatea aeroportului va fi oprită complet între orele 05:00 și 23:59, după ce sindicatul Verdi a chemat la grevă aproximativ 2.000 de angajați. Potrivit operatorului aeroportuar, în aceste condiții „operațiunile nu mai pot fi menținute”, iar toate zborurile programate pentru ziua de miercuri au fost anulate, transmite Euronews.

Zeci de mii de pasageri, obligați să își schimbe planurile

În total, 445 de decolări și aterizări erau programate, însă niciun zbor nu va avea loc. Cei aproximativ 57.000 de pasageri afectați sunt sfătuiți să contacteze companiile aeriene pentru reprogramare sau alternative de călătorie. Pentru biletele achiziționate prin agenții de turism sau pachete de vacanță, responsabilitatea revine operatorilor turistici.

Greva include angajați din domenii-cheie pentru funcționarea aeroportului, printre care serviciile de pompieri, managementul traficului și administrarea terminalelor. Fără aceștia, funcționarea aeroportului este imposibilă.

Conflictul de muncă este legat de negocierile salariale dintre angajați și conducerea aeroportului. Operatorul a propus majorări salariale etapizate până în 2028, însă sindicatul a respins oferta, considerând-o insuficientă. Sindicaliștii cer o creștere salarială de aproximativ 6%, în timp ce oferta angajatorului prevedea majorări de doar 1-1,5% pe an.

Conducerea aeroportului din Berlin critică greva

Directorul aeroportului, Aletta von Massenbach, a calificat greva drept „disproporționată”. El a făcut referire la tensiunile internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Reprezentanții companiei speră ca următoarea rundă de negocieri, programată pentru 25 martie, să ducă la un acord. Nu este primul astfel de incident: în februarie, grevele piloților au afectat zborurile Lufthansa. Recent mai multe aeroporturi din Belgia au fost închise din cauza protestelor sindicale.

