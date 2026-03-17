Economia Europei în 2025: cine a crescut cel mai mult și de ce Germania rămâne în urmă

Irlanda a înregistrat cea mai mare creștere economică din Europa în 2025, cu un avans de 12,3% al PIB-ului real. Economiștii explică însă că acest rezultat este influențat în mare măsură de activitatea companiilor multinaționale, în special americane, care își desfășoară operațiunile financiare prin Irlanda, mai arată Euronews.

După Irlanda, cele mai mari creșteri au fost înregistrate de:

Malta – 4%

Cipru – 3,8%

Macedonia de Nord – 3,5%

Croația – 3,2%

Bulgaria – 3,1%

Specialiștii spun că aceste rezultate sunt normale, deoarece economiile mai puțin dezvoltate tind să crească mai rapid, recuperând decalajele față de statele bogate.

Spania, cea mai performantă economie mare din UE

Dintre marile economii europene, Spania a avut cea mai bună evoluție, cu o creștere de 2,8%. Creșterea a fost susținută de mai mulți factori. Turismul puternic, politicile de imigrație care au crescut populația activă și investițiile publice au fost factorii decisivi. Totuși, experții avertizează că productivitatea a rămas relativ scăzută, ceea ce limitează creșterea veniturilor individuale.

La polul opus, Germania și Finlanda au înregistrat cele mai slabe performanțe, cu doar 0,2% creștere economică. Italia a avut un avans modest de 0,5%, iar Franța a crescut cu 0,8%. Economiștii explică această stagnare prin impactul așa-numitului „șoc China”, adică creșterea exporturilor chineze care afectează competitivitatea industriilor europene, în special în Germania.

Țările nordice, evoluții mixte

În regiunea nordică, rezultatele au fost diferite de la o țară la alta:

Danemarca – 2,9% (creștere solidă)

Suedia – 1,5% (în linie cu media UE)

Norvegia – 1,1%

Islanda -1,3%

Finlanda – 0,2%

Aceste diferențe reflectă structura economică variată a statelor nordice și expunerea diferită la piețele globale. Specialiștii avertizează că o creștere a PIB-ului nu se traduce automat în venituri mai mari pentru populație.

În cazul Spaniei, de exemplu, creșterea economică a fost susținută în mare parte de creșterea populației, nu de productivitate. Astfel, veniturile individuale pot rămâne stagnante, chiar dacă economia per ansamblu crește. Potrivit estimărilor OECD, Spania ar putea rămâne liderul creșterii economice și în 2026, cu un avans de 2,2%, depășind alte economii majore europene.

În ansamblu, datele arată o Europă cu ritmuri de creștere inegale, în care statele din sud și est recuperează rapid, în timp ce economiile tradițional puternice se confruntă cu provocări structurale tot mai mari.