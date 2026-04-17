Coreea de Nord își revine economic: rolul-cheie al Chinei și Rusiei

Autoritățile sud-coreene apreciază că Phenianul a „depășit o perioadă de contracție” și a intrat într-o fază de „redresare treptată”. Ani la rând, economia nord-coreeană a fost afectată de planificarea rigidă, cheltuielile militare ridicate și sancțiunile internaționale impuse din cauza programului nuclear. În acest scenariu complicat, sprijinul extern a devenit esențial, scrie Euronews.

China și Rusia, pilonii redresării

China rămâne principalul partener economic al Coreei de Nord, însă în ultimii ani relația cu Rusia s-a consolidat semnificativ. Apropierea de Moscova s-a accentuat după invazia Rusiei în Ucraina, iar analiștii susțin că Phenianul oferă sprijin militar în schimbul unor beneficii economice și tehnologice. Raportul indică faptul că extinderea cooperării cu Rusia și îmbunătățirea schimburilor comerciale cu China sunt factorii principali ai revenirii economice. Semnele concrete ale relansării includ reluarea zborurilor directe între Beijing și Phenian, suspendate timp de șase ani, precum și repornirea trenurilor zilnice de pasageri între cele două capitale.

Economia rămâne fragilă

Deși există indicii de îmbunătățire, economia nord-coreeană rămâne extrem de mică în comparație cu cea a Coreei de Sud. Estimările oficiale de la Seul arată că produsul intern brut al Coreei de Nord era de aproximativ 30 de miliarde de dolari în 2024. În paralel, problemele structurale persistă. Țara s-a confruntat în trecut cu foamete severă, iar pandemia de COVID-19 a agravat lipsurile alimentare. Redresarea economică are loc în ciuda faptului că Phenianul nu a renunțat la programul nuclear și balistic, în pofida presiunilor internaționale. Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat recent că țara a depășit „cele mai dificile momente” din ultimii ani și intră într-o etapă de „optimism și încredere”. Raportul sud-coreean sugerează însă că această evoluție este strâns legată de contextul geopolitic și de sprijinul primit din partea aliaților săi.