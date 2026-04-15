Coreea de Nord își extinde capacitatea de producție a armelor nucleare, avertizează AIEA

Coreea de Nord a făcut progrese „foarte serioase” în capacitatea de a produce arme nucleare, inclusiv prin posibila adăugare a unei noi instalații de îmbogățire a uraniului, a declarat miercuri șeful AIEA, Rafael Grossi.
Coreea de Nord își extinde capacitatea de producție a armelor nucleare, avertizează AIEA
Iulian Moşneagu
15 apr. 2026, 11:22, Știri externe

Vorbind la Seul, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat o creștere rapidă a activității la principalul complex nuclear al țării, Yongbyon, relatează Reuters.

„Toate acestea indică o creștere foarte serioasă a capacităților RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană – n.r.) în domeniul producției de arme nucleare”, a declarat Rafael Grossi.

Programul Phenianului este estimat în prezent la câteva zeci de focoase.

Șeful AIEA a precizat și că agenția monitorizează o clădire nouă la Yongbyon, care seamănă cu instalațiile folosite pentru îmbogățirea uraniului. Imagini din satelit analizate recent susțin această evaluare și sugerează că noua facilitate este aproape gata de funcționare.

În același timp, Grossi a spus că nu există, deocamdată, dovezi că Rusia ar furniza tehnologie militară nucleară Coreei de Nord. El a subliniat că actualul acord de cooperare dintre cele două state pare să vizeze doar proiecte nucleare civile.

„Trecerea către arme nucleare nu va oferi niciodată unei țări mai multă securitate”, a spus Grossi, avertizând că acest lucru ar putea, în schimb, declanșa proliferarea.

