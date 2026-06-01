Roboții primesc acte de identitate. Decizia Chinei care alimentează dezbaterea despre inteligența artificială

China a lansat un sistem oficial de identificare digitală pentru roboții umanoizi care operează pe teritoriul țării.

Măsura vine într-un moment în care autoritățile de la Beijing accelerează dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale în industrie, servicii și gospodării, potrivit Fast Company.

Noul sistem atribuie fiecărui robot un cod unic de identificare. Acesta îl însoțește din momentul în care părăsește fabrica și până la scoaterea sa din uz.

Un cod mai lung decât cel al cetățenilor chinezi

Proiectul este coordonat de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China și de Centrul de Inovare pentru Roboți Umanoizi din provincia Hubei.

Sistemul este deja funcțional. Potrivit autorităților chineze, acesta este utilizat de peste 100 de companii și acoperă aproximativ 200 de modele de roboți.

Identificatorul conține 29 de caractere. Acesta include informații despre țara de origine, producător, model și numărul unic de serie al robotului.

Date transmise pe tot parcursul funcționării

Potrivit oficialilor implicați în proiect, sistemul nu are doar rol de identificare.

Acesta permite monitorizarea permanentă a stării robotului și colectarea de informații despre funcționarea sa.

Datele includ nivelul bateriei, starea componentelor mecanice, istoricul intervențiilor tehnice și anumite informații despre capacitățile sistemelor de inteligență artificială.

Responsabilii proiectului susțin că sistemul va facilita identificarea defecțiunilor și stabilirea responsabilităților în cazul unor incidente.

Beijingul accelerează dezvoltarea roboților umanoizi

Inițiativa apare pe fondul preocupărilor legate de îmbătrânirea populației și de reducerea forței de muncă disponibile.

Autoritățile chineze promovează activ integrarea așa-numitei inteligențe artificiale întrupate, adică a sistemelor AI capabile să interacționeze fizic cu mediul.

Mai multe companii chineze dezvoltă deja roboți destinați utilizării în fabrici, magazine și locuințe.

Un robot menajer ar putea ajunge pe piață în 2027

Compania chineză GigaAI a anunțat recent ceea ce descrie drept primul majordom robotic comercial.

Modelul, denumit SeeLight S1, este echipat cu două brațe și se deplasează pe roți.

Primele 100 de unități urmează să fie testate în locuințele angajaților chiar în această lună.

Compania intenționează să extindă programul în orașul Wuhan până în prima jumătate a anului 2027.

Directorul executiv Zhu Zheng a declarat că robotul va avea un preț de aproximativ 15.000 de dolari atunci când va ajunge pe piață.

Experții occidentali sunt sceptici

O parte dintre specialiști consideră însă că aceste obiective sunt prea optimiste.

Guo Renjie, directorul companiei de proiectare robotică Zeroth, afirmă că mediul domestic reprezintă una dintre cele mai dificile provocări pentru roboți.

Potrivit acestuia, locuințele sunt spații imprevizibile și aflate într-o schimbare permanentă.

La rândul său, Mark Rolston, fondatorul Argodesign, susține că roboții umanoizi ar putea ajunge în unele case în următorii ani, însă utilitatea lor practică va rămâne limitată.

Îngrijorări privind supravegherea

Introducerea sistemului de identificare a generat și preocupări legate de protecția datelor.

Roboții destinați locuințelor sunt echipați cu camere, senzori și sisteme de monitorizare a mediului înconjurător.

Criticii avertizează că volumul mare de informații colectate ar putea oferi autorităților acces la date detaliate despre activitatea din spațiile în care aceste dispozitive sunt utilizate.

Oficialii chinezi susțin însă că platforma are ca scop principal administrarea roboților, monitorizarea funcționării acestora și stabilirea responsabilităților în cazul unor probleme tehnice.

O nouă etapă pentru inteligența artificială

Autoritățile de la Beijing consideră că dezvoltarea unei infrastructuri legale și tehnice pentru roboții umanoizi este necesară înainte ca aceste dispozitive să fie adoptate pe scară largă.

China încearcă astfel să stabilească reguli de funcționare și control pentru o tehnologie despre care mulți specialiști cred că va avea un rol tot mai important în economie și în viața de zi cu zi în următorii ani.