Un serial popular de pe platformele de streaming s-a încheiat în mod neașteptat deși fanii așteptau noi sezoane

Serialul „Euphoria” s-a încheiat în mod oficial cu sezonul 3, potrivit Variety. După șapte ani, trei sezoane și 26 de episoade, serialul HBO a ajuns la final, a confirmat creatorul, scenaristul și regizorul Sam Levinson. Ulterior, anunțul făcut de Levinson în timpul unui podcast a fost confirmat și de platforma de streaming.

Astfel, ultimul episod al sezonului trei a fost de fapt finalul întregului serial. Anunțul a fost precedat de câteva semne care indicau o posibilă renunțare la noi filmări. Actrița principală Zendaya a remarcat în interviuri că ea crede că serialul se va încheia după sezonul 3. De asemenea, regizorul a refuzat în mod repetat să spună dacă se fac planuri pentru sezonul patru.

Serialul i-a transformat pe actori în vedete

În plus, succesul filmului i-a transformat pe tinerii actori în vedete. Ei au început să fie căutați și pentru alte producții importante, astfel încât filmările la „Euphoria” au fost parțial neglijate. Sezonul trei s-a confruntat cu întârzieri majore ceea ce a atras critici.

În ciuda semnelor, anunțul oficial a reprezentat o lovitură pentru fanii serialului care doreau o continuare a poveștii.

„Euphoria” a urmărit evoluția unui grup de liceeni care se confruntă cu o serie de probleme legate de droguri, sex, identitate, traume, rețele sociale, dragoste și prietenie. În sezonul trei, acțiunea face un salt în timp, iar personajele se confruntă cu alte probleme specifice vârstei.