O asistentă medicală a furat medicamente oncologice pentru uz personal. Ce pedeapsa a primit

Acesteia i-a fost permis să revină la activitate sub o serie de condiții stricte, printre care testarea frecventă pentru depistarea consumului de droguri, potrivit ABC.

Tribunalul Civil și Administrativ din Australia de Sud (SACAT) a constatat că asistenta medicală autorizată Victoria Shields a deturnat medicamente, printre care hidromorfona, un opioid puternic utilizat pentru tratarea durerilor severe, în timp ce lucra la Spitalul Royal Adelaide.

Tribunalul a mustrat-o și a suspendat-o pe Shields pentru trei luni, impunându-i o serie de condiții care i-ar permite să se întoarcă la practică.

Conform hotărârii, Shields a accesat dulapul automat de distribuire a medicamentelor al spitalului la începutul anului 2021 și a făcut înregistrări false pentru a fura hidromorfonă și pregabalină, un medicament pentru durerile nervoase.

Hotărârea a menționat, de asemenea, că ea a retras 24 de medicamente din dulapul automat de distribuire „pentru uz propriu, mai degrabă decât în scopul administrării acestora pacienților”.

„În plus, o fiolă de hidromorfon a fost administrată unui pacient cu o cantitate reziduală de 0,9 ml care, în loc să fie eliminată conform politicii spitalului, a fost luată de către pârâtă pentru uz propriu”, se menționează în hotărâre.

Poliția din Australia de Sud o acuzase anterior pe Shields de furturi, iar aceasta a pledat vinovată pentru opt capete de acuzare de însușire frauduloasă de bunuri fără consimțământul proprietarului.

Un magistrat a refuzat să pronunțe condamnări, dar a supus-o unei perioade de probă de doi ani, cu obligația de a se comporta corespunzător.

Suferea de o afecțiune medicală

De asemenea, s-a menționat că ea suferea de o afecțiune medicală, care a debutat la vârsta de 20 de ani.

„Pe lângă hidromorfon, ea a consumat și alte medicamente, precum pregabalină, gabapentină și citalopram, alături de fentanil”, se menționează în hotărâre.

Aceste condiții includ interdicția de a solicita să fie singurul cadru medical autorizat într-o anumită locație, efectuarea periodică a testelor de depistare a drogurilor și accesul restricționat la medicamente fără supraveghere.