Un deputat AUR cere analizarea unor presupuse insulte din Parlament

Deputatul AUR Mihail Neamțu a depus o plângere la președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, cerând analizarea lui Alexandru Dimitriu (USR) pentru presupuse insulte aduse în plenul Parlamentului.

În cererea adresată lui Grindeanu, Neamțu susține că Dimitriu l-a numit în timpul unei ședințe „propagandist infect”, a afirmat că „vă comportați ca ultimul grobian” și l-a caracterizat drept „ultima specie de traseist politic”.

„Acest atac gratuit nu a fost provocat de nicio trimitere la persoana deputatului Dimitriu. Probe în acest sens pot fi înregistrările video ale ședinței publice”, arată deputatul AUR.

Plângerea solicită verificarea conformității acestor expresii cu regulamentul, evaluarea consecințelor disciplinare și asigurarea unui cadru de dezbatere care să respecte „principiile decenței, respectului reciproc și normele conduitei publice”.

Deputatul AUR cere să fie informat despre modul în care solicitarea sa a fost luată în considerare și despre rezultatul analizei.