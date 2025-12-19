S-a aflat cine a generat știrea falsă despre lovitura de stat din Franța. A câștigat 7 euro, dar a declanșat un scandal imens

Videoclipul care a bulversat diplomația africană și a provocat o reacție a președintelui francez Emmanuel Macron a fost realizat de un tânăr de 17 ani din Burkina Faso, potrivit Le Figaro.

Adolescentul care este elev la o școală din țara africană a folosit inteligența artificială. Videoclipul a devenit viral după ce, pe 9 decembrie, a fost publicat pe Facebook și TikTok. În urma incidentului, Emmanuel Macron a atacat Meta, deplângând incapacitatea rețelei de a elimina știrea falsă.

Filmul numit „Lovitură de stat în Franța” arată mai mulți „protestatari care s-au adunat pentru a-l susține pe colonelul care ar fi preluat puterea”, așa cum susțin patru jurnaliști francezi falși din videoclipul generat de inteligența artificială.

Știre falsă cu milioane de vizualizări

Dezinformarea a devenit virală, acumulând peste 12milioane de vizualizări și zeci de mii de „aprecieri”.

Președintele francez Emmanuel Macron s-a declarat revoltat de faptul că Facebook nu a eliminat videoclipul imediat, afirmând că Meta și echipele sale „își bat joc de noi, își bat joc de suveranitatea democrațiilor, ne pun în pericol”.

Știrea falsă i-a adus africanului 7 euro

Tânărul de 17 ani din Burkina Faso a ajuns vedetă. El a fost contactat de mai multe publicații franceze și a povestit că a început să creeze videoclipuri cu inteligență artificială „anul trecut”, grație unui curs de pe YouTube. În octombrie, el și-a deschis o mică afacere în domeniu. De altfel, tânărul a recunoscut râzând că a vrut să câștige bani de pe urma videoclipului fals.

El a auzit că „TikTok plătește bine” ,după ce a realizat că prin videoclipurile motivaționale nu se câștigă bani, a încercat știrile false realizate cu IA.

Cu știrea falsă despre lovitura de stat din Franța, tânărul spune că a câștigat doar șapte euro. Totuși, el vrea să folosească succesul neașteptat drept o prezentare pentru afacerea sa și anunță că a fost contactat deja de potențiali clienți.