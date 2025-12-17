Prima pagină » Știrile zilei » Clip generat de IA despre o lovitură de stat în Franța. Reacția dură a lui Macron

Emmanuel Macron, președintele Franței, a reacționat după ce un clip generat de inteligența artificială care anunța o presupusă lovitură de stat a devenit viral pe platforma Facebook, ajungând la 13 milioane de vizualizări, notează France Info.
Videoclipul publicat pe Facebook arată cum președintele Macron ar fi fost înlăturat de la putere de către un colonel, pe fondul unei crize agricole. 

Videoclipul imita formatul unui canal de știri, cu o presupusă jurnalistă aflată pe străzile Parisului care afirma „În acest moment, informațiile neoficiale indică într-adevăr o lovitură de stat în Franța, condusă de un colonel a cărui identitate nu a fost dezvăluită, și posibila cădere a președintelui Emmanuel Macron”. 

Clipul, publicat pe 10 decembrie a strâns 13 milioane de vizualizări și a provocat îngrijorare la nivel internațional. Marți, președintele Macron a declarat, într-un eveniment public: „Unul dintre colegii mei africani, ca să fiu sincer, mi-a trimis din străinătate un mesaj  pe Facebook și mi-a spus: Dragă președinte, ce se întâmplă la voi? Sunt foarte îngrijorat”. 

De asemenea, liderul de la Palatul Élysée a criticat platforma Meta pentru că a refuzat eliminare a videoclipului pe motiv că materialul „nu încalcă regulile de utilizare”. 

„Acești oameni își bat joc de noi. Nu le pasă de buna desfășurare a dezbaterilor publice și, prin urmare, ne pun în pericol”, a afirmat administrația prezidențială. 

Situația alimentează temerile privind posibile manipulări și ingerințe străine în contextul alegerilor municipale din 2026 și prezidențiale din 2027.

 

