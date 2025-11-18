Emmanuel Macron este nemulțumit de unele concesii bugetare din Franța, dar „compromisul este indispensabil”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale luni seara, că deși nu este mulțumit de unele amendamente bugetare adoptate în Parlament, apreciază concesiile făcute de guvernul francez pentru a asigura stabilitatea politică.

„Sunt mulțumit de ceea ce se votează în parlament în fiecare zi? Nu. Dar cred că stabilitatea politică este necesară și căutarea compromisului este indispensabilă? Da”, a declarat Macron, o trimitere indirectă la faptul că deputații au votat în prima lectură suspendarea reformei pensiilor, relatează BMFTV.

„Astăzi, deoarece francezii au decis astfel, situația politică s-a schimbat și trebuie să lucrăm diferit”, a mai spus Macron.

În calitate de președinte al țării, Emmanuel Macron nu joacă un rol direct în adoptarea bugetului. Acest efort se află în subordinea premierului Sébastien Lecornu.

Deși procesul legislativ este departe de a fi finalizat, opoziția parlamentară a reușit să adopte mai multe amendamente la care s-a opus guvernul, inclusiv creșteri masive ale impozitelor pe profit, potrivit POLITICO.

Pentru a asigura supraviețuirea guvernului minoritar, prim-ministrul francez permite parlamentarilor să dezbată și să voteze orice rezultă din procedurile parlamentare.