Un adolescent sinucigaș a provocat o explozie și a dat foc unei benzinării

Un adolescent care a încercat să se sinucidă a dat foc unei benzinării și a provocat explozia unor butelii în Annecy, Franța, potrivit Le Figaro. Adolescentul, a cărui vârstă nu a fost specificată, „suferă de o fragilitate psihologică semnificativă”, au anunțat autoritățile.

El a fost imobilizat de un martor înainte de a fi reținut de poliție, a declarat pentru AFP o sursă apropiată anchetei.

Incidentul s-a produs într-o zonă cu numeroase clădiri, în apropierea unor locuințe și a unei școli. Flăcările au fost stinse de pompieri, dar doi dintre aceștia au fost răniți și au ajuns la spital.

Adolescentul „a vrut să-și pună capăt vieții”, dar a scăpat nevătămat. El este anchetat de polițiști. Flăcările au distrus o parte a benzinăriei.

Totuși, pompierii au reușit să stingă flăcările rapid înainte ca acestea să se extindă la pompele de benzină și la rezervoarele de combustibil.