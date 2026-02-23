Expiră interimatul lui Bolojan la Educație și nici acum nu avem ministru

Vineri, pe 27 februarie, expiră interimatul de 45 de zile al lui Bolojan la Educație și nici până acum nu a fost rezolvată problema ministrului de la acest minister.

Bolojan a spus în mai multe rânduri că-și dorește cât mai repede un ministru.

În cursul lunii ianuarie, el a declarat pentru G4Media că ideal ar fi ca această numire să se facă la sfârșitul acestei luni, însă, ulterior, a revenit și a nuanțat spunând că ar fi bine ca numirea la Educație să fie făcută „înainte de aprobarea bugetului”, pentru ca noul ministru să aibă timp să analizeze direcțiile de finanțare din acest minister extrem de greu încercat.

„Cine vine la Ministerul Educație este absolut suicidar”

Voci din sistem spun că noul ministru al Educației (care, în opinia lui Daniel David, fostul ministru al acestui portofoliu, este cel mai important minister dintr-o țară) va avea o misiune absolut suicidară. El va trebui să aplice fără drept de apel politicile de austeritate impuse de Bolojan, adică să taie 10% din salariile corpului profesoral universitar.

Încercări de numiri au fost, însă nimic nu s-a concretizat.

Pe lista scurtă a nominalizărilor s-au aflat rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, și consiliera de stat pe Educație, Luciana Antoci, fostă prefectă de Iași.

Ultima încercare a fost cea a fostului ministru al Culturii din guvernul Dăncilă, Daniel Breaz, rectorul Universității „1 Decembrie” din Alba Iulia.

Breaz, fost interimar la Educație, autorul butadei „Holocaustul a fost un moment neplăcut”, ar vrea

Surse din minister l-au caracterizat pe acesta drept „un doritor de funcții”, nemaipunând la socoteală câteva declarații ale lui Breaz, considerate scandaloase la momentul respectiv: amintim aici doar memorabila replică dată liberalului Tinel Gheorghe: „pilele, rudele și amantele PSD-iștilor sunt și ei oameni” și un comentariu absolut halucinant, în care a afirmat că „Holocaustul a fost un moment neplăcut”:

„De-a lungul timpului au fost și momente mai delicate, să nu le spunem dificile să le spunem neplăcute” (referindu-se la Holocaustul evreilor din timpul celui De-al Doilea Război Mondial) și asta chiar în perioada în care Breaz era interimar exact la Educație.

În orice caz, indiferent de numirea la Educație, oricine vine aici are o misiune extrem de complicată: profesorii amenință cu greve și cer revenirea la situația de dinainte de măsurile lui Daniel David, Bolojan vrea tăieri masive de salarii și toată lumea așteaptă de la ministrul Educației să fie o figură academică puternică, intactă moral și capabilă să compromisuri imposibile.

Una dintre misiunile complicate ale noului ministru: combaterea analfabetismului funcțional

În plus, e nevoie de politici puternice de combatere a analfabetismului funcțional, unde România deține un neonorant trofeu.

„Rezultatele arată că aproape jumătate dintre elevi (43%) ating un nivel funcțional al literației științifice, 24% având competențe tranzitorii, care pot fi consolidate rapid prin sprijin adecvat. Aproximativ 32% dintre elevi sunt la risc de a nu fi capabili să înțeleagă și să utilizeze în mod corespunzător conceptele științifice de bază în contexte practice”, scrie David.

Daniel David subliniase la un moment dat că această lipsă a competențelor științifice nu este doar o problemă educațională, ci una care afectează direct funcționarea societății.

„România riscă să devină colonie științifică” (Daniel David)

„Scurt și mai accentuat spus, suntem pe un drum care ne poate duce la statutul de colonie științifică și/sau de societate eșuată în obscurantism”, scrisese fostul ministru, subliniind că evaluările PISA, care vizează elevi de aproximativ 15 ani, nu sunt suficiente pentru a înțelege amploarea fenomenului.

De altfel, pentru acest motiv Daniel David a susținut extinderea analizei la toate nivelurile de studiu, de la clasa I la a XII-a, și includerea competențelor digitale, în contextul „revoluției industriale” în curs.

Portofoliul de la Ministerul Educației e vacant din 22 decembrie, de când Daniel David și-a înaintat demisia, recunoscută oficial abia după 23 de zile de amânare.