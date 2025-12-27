Senatul Argentinei aprobă bugetul pe 2026, o victorie politică pentru președintele Javier Milei

Bugetul aprobat prevede cheltuieli totale de aproximativ 101,8 miliarde de dolari (echivalentul a 148.000 de miliarde de pesos argentinieni). Autoritățile mizează pe o creștere economică de 5% în 2026, potrivit Reuters.

Documentul anticipează, de asemenea, o rată anuală a inflației de 10,1%, în scădere puternică față de nivelurile înregistrate în ultimii ani.

Un element central al planului fiscal este atingerea unui excedent bugetar primar de 1,2% din produsul intern brut. Obiectiv care stă la baza strategiei de austeritate promovate de președintele Milei pentru reducerea deficitului și restabilirea echilibrelor macroeconomice.

Bugetul include măsuri controversate

Adoptarea bugetului vine după succesul partidului prezidențial la alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din octombrie și marchează primul test major al influenței crescute a lui Milei în Congres. Până acum, guvernul argentinian a funcționat pe baza unor bugete reportate, în contextul unei fragmentări politice accentuate.

Cu toate acestea, aliații președintelui nu au reușit să elimine majorările de cheltuieli pentru plăți de dizabilitate și finanțarea universităților, aprobate anterior de legislatori. Analiștii subliniază că, în pofida câștigurilor politice recente, Milei rămâne nevoit să negocieze cu blocurile de opoziție pentru a-și promova agenda de reforme.

Bugetul include și măsuri controversate, precum eliminarea pragurilor minime de finanțare pentru educație și cercetare, precum și noi condiții pentru alocările destinate universităților publice.

Pentru investitori, votul din Senat este perceput drept un semnal de stabilitate și de continuitate a reformelor economice orientate spre piață, chiar dacă incertitudinile politice nu au dispărut complet.