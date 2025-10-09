Congresul Argentinei limitează puterile președintelui Javier Milei

Congresul Argentinei a votat miercuri în majoritate pentru restricționarea capacității președintelui Javier Milei de a guverna prin decret – cea mai recentă dintr-o serie de eșecuri pentru liderul de dreapta.

Milei, al cărui partid este în minoritate în parlament, a emis peste 70 de decrete de la preluarea mandatului în decembrie 2023 pentru a-și promova agenda de austeritate.

Camera Deputaților a aprobat un amendament la un proiect de lege care reglementează decretele prezidențiale cu 140 de voturi pentru, 80 împotrivă și 17 abțineri.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul de lege, care fusese deja aprobat de Senat, prevede că un decret poate fi anulat de o singură cameră a parlamentului. Anterior, era necesară o majoritate a ambelor camere ale parlamentului pentru a respinge un ordin prezidențial. Proiectul de lege se întoarce acum la Senat, unde se așteaptă să fie aprobat.

Votul dă o nouă lovitură lui Milei, în vârstă de 54 de ani, care se confruntă cu scandaluri din cadrul partidului său, o depreciere a peso-ului care l-a obligat să ceară Washingtonului o salvare financiară luna trecută și trei voturi anterioare ale Congresului care au anulat unele dintre vetourile sale privind cheltuielile.

Milei, care a câștigat președinția făcând campanie electorală ca outsider, a denunțat Congresul drept un „cuib de șobolani” și membrii acestuia drept o „castă politică”.