Zelenski acuză Rusia că blochează intenționat schimburile de prizonieri

Președintele Volodimir Zelenski a spus că Rusia întârzie în mod voit schimburile de prizonieri de război, cu scopul de a pune presiune asupra Ucrainei.

Declarația a fost făcută miercuri, 7 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă online, scrie Kyiv Post.

Schimburile de prizonieri au fost suspendate de la începutul lunii octombrie. Întrebat despre motivele acestei pauze și despre rolul lui Kyrylo Budanov, numit șef al Cabinetului Prezidențial, Zelenski a spus că responsabilitatea rămâne împărțită între mai multe instituții ale statului.

„Cartierul General de Coordonare s-a ocupat de schimburi. Kyrylo Budanov a fost implicat, Serviciul de Securitate al Ucrainei a fost implicat și fostul șef al Biroului, Andriy Yermak, a fost implicat”, a spus Volodimir Zelenski.

„Oricine se află în această poziție trebuie să se ocupe de această problemă, deoarece este extrem de importantă.”, a mai declarat Zelenski.

Kyrylo Budanov, fost șef al serviciilor de informații militare, conduce în prezent Cabinetul Prezidențial și rămâne la conducerea Cartierului General pentru Afacerile Prizonierilor de Război.

Acesta continuă să coordoneze acest dosar alături de ministrul Apărării, Denys Sekhmyhal, în cadrul echipei de negocieri a Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski a explicat că Moscova folosește situația prizonierilor ca instrument de presiune politică.

„Pauza este clară. Este legată de faptul că Rusia încearcă să pună presiune pe Ucraina. [Ucraina] își exercită propria presiune diplomatică asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului. Rusia înțelege că schimburile de prizonieri sunt o problemă importantă și dureroasă pentru noi și de aceea încetinește în mod deliberat totul.”, a spus acesta.