Volodimir Zelenski: Rusia va întâmpina obstacole în îndeplinirea planurilor de avans în Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Conferința de Securitate de la Munchen. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat luni că armata rusească nu a și-a atins obiectivele stabilite anul trecut și va întâmpina dificultăți în realizarea planurilor anunțate, relatează Reuters.

Volodimir Zelenski a precizat că intențiile Rusiei de a ocupa estul Ucrainei și zonele sudice rămân aceleași: „Înțelegem ce vor. Înțelegem că direcțiile lor rămân actuale – ocuparea estului țării noastre, în special a regiunilor Donețk și Luhansk”.

Președintele ucrainean a adăugat că Rusia vizează, de asemenea, orașul Dnipro și analizează și alte posibilități de avans în regiunea Odesa.

„Cu siguranță vor să continue în direcția regiunii Zaporijia și spre orașul Dnipro. Și, deși le este dificil, ei privesc spre regiunea Odesa.”, a precizat președintele ucrainean.

Zelenski a mai explicat că Ucraina a obținut hărți cu planurile militare ale Rusiei pentru 2026-2027, dar acestea „nu au nimic în comun cu realitatea”, fiindcă Moscova nu a reușit să ducă la bun sfârșit sarcinile. În același timp, el a spus că progresul forțelor rusești ar depinde de livrările de arme către Ucraina și de producția internă a țării.

Rusia continuă să avanseze în regiunea Donbasului, iar Ministerul Apărării de la Moscova a raportat capturarea a trei sate noi. În paralel, Statul Major General al Ucrainei a confirmat recucerirea a nouă așezări în sudul regiunii Zaporijia de la sfârșitul lunii ianuarie.