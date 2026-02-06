Modelul Trump ajunge în Argentina. Milei lansează un birou de monitorizare a presei

Lansarea a generat reacții rapide și îngrijorări serioase în rândul jurnaliștilor și al organizațiilor media, care avertizează asupra riscurilor pentru libertatea presei.
Anunțul a fost făcut prin intermediul unui cont dedicat pe platforma X, unde Biroul de răspuns oficial al președinției Argentinei a transmis că scopul său este de a „respinge activ minciunile, a evidenția falsurile concrete și a semnala manipulările media și ale clasei politice”.
În mesajul inaugural, Biroul de răspuns oficial al președinției Argentinei a subliniat că simpla informare nu mai este suficientă într-un context dominat de dezinformare.
„Dincolo de informare, trebuie să dezmințim clar și fără echivoc”, se arată în comunicatul publicat online.
Cu toate acestea, administrația prezidențială nu a oferit detalii concrete despre structura, modul de funcționare sau persoanele responsabile de administrarea acestui cont, care operează separat de canalele oficiale ale președinției. Lipsa de transparență a alimentat și mai mult suspiciunile privind rolul real al acestei inițiative.
Inițiativa vine pe fondul unei relații tensionate între președintele ultraliberal Javier Milei și mass-media argentiniană. În primele 18 luni de mandat, Milei a atacat frecvent presa, inclusiv prin insulte directe la adresa jurnaliștilor, înainte de o perioadă de relativă acalmie începând cu mijlocul anului 2025.
Primul vizat de Biroul de răspuns oficial al președinției Argentinei a fost cotidianul conservator Clarín, acuzat de „manipulare grosolană” într-un articol referitor la presupuse întârzieri ale unui program guvernamental de asistență socială și ocupare a forței de muncă.
Asociația media argentiniană Adepa și-a exprimat îngrijorarea într-un comunicat oficial, afirmând că acest tip de organism „pleacă de la premisa că cineva minte”. Adepa a reamintit că, într-o democrație funcțională, statul este „doar o sursă de informații, nu arbitrul adevărului public”.
Potrivit organizației, Biroul de răspuns oficial al președinției Argentinei riscă să devină un mecanism de supraveghere, stigmatizare sau chiar de suprimare indirectă a jurnalismului critic. Inițiativa este comparată cu site-ul american „Media Bias”, lansat în 2025 sub administrația Trump, aliat politic al lui Javier Milei.