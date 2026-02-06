Modelul Trump ajunge în Argentina. Milei lansează un birou de monitorizare a presei

Lansarea a generat reacții rapide și îngrijorări serioase în rândul jurnaliștilor și al organizațiilor media, care avertizează asupra riscurilor pentru libertatea presei.

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui cont dedicat pe platforma X, unde Biroul de răspuns oficial al președinției Argentinei a transmis că scopul său este de a „respinge activ minciunile, a evidenția falsurile concrete și a semnala manipulările media și ale clasei politice”.

Cum va funcționa Biroul de răspuns oficial al președinției Argentinei

În mesajul inaugural, Biroul de răspuns oficial al președinției Argentinei a subliniat că simpla informare nu mai este suficientă într-un context dominat de dezinformare.

„Dincolo de informare, trebuie să dezmințim clar și fără echivoc”, se arată în comunicatul publicat online.

Cu toate acestea, administrația prezidențială nu a oferit detalii concrete despre structura, modul de funcționare sau persoanele responsabile de administrarea acestui cont, care operează separat de canalele oficiale ale președinției. Lipsa de transparență a alimentat și mai mult suspiciunile privind rolul real al acestei inițiative.

Biroul de răspuns oficial al președinției Argentinei reaprinde conflictul cu presa

Inițiativa vine pe fondul unei relații tensionate între președintele ultraliberal Javier Milei și mass-media argentiniană. În primele 18 luni de mandat, Milei a atacat frecvent presa, inclusiv prin insulte directe la adresa jurnaliștilor, înainte de o perioadă de relativă acalmie începând cu mijlocul anului 2025.

Primul vizat de Biroul de răspuns oficial al președinției Argentinei a fost cotidianul conservator Clarín, acuzat de „manipulare grosolană” într-un articol referitor la presupuse întârzieri ale unui program guvernamental de asistență socială și ocupare a forței de muncă.

Asociația media argentiniană Adepa și-a exprimat îngrijorarea într-un comunicat oficial, afirmând că acest tip de organism „pleacă de la premisa că cineva minte”. Adepa a reamintit că, într-o democrație funcțională, statul este „doar o sursă de informații, nu arbitrul adevărului public”.

Potrivit organizației, Biroul de răspuns oficial al președinției Argentinei riscă să devină un mecanism de supraveghere, stigmatizare sau chiar de suprimare indirectă a jurnalismului critic. Inițiativa este comparată cu site-ul american „Media Bias”, lansat în 2025 sub administrația Trump, aliat politic al lui Javier Milei.