Argentina: 3000 de turiști au fost evacuați pe fondul incendiilor de vegetație

Incendiile de proporții au izbucnit în nordul provinciei Chubut, în apropierea stațiunii turistice Puerto Patriada, situată la nord de lacul Epuyén.

Guvernatorul provinciei, Ignacio Torres, a anunțat miercuri evacuarea a peste 3.000 de turiști, fără a preciza naționalitatea acestora. Zona afectată are doar aproximativ 50 de locuitori permanenți, însă este frecventată intens de vizitatori în sezonul estival.

Autoritățile au anunțat că incendiul a început luni și s-a extins rapid din cauza condițiilor meteo extreme, a vântului puternic și a vegetației extrem de uscate. Astfel, până miercuri, cel puțin 2.000 de hectare au fost mistuite.

Procurorul local, Carlos Díaz Mayer, a declarat că focul a fost provocat intenționat, fiind folosită benzină, cel mai probabil, iar guvernatorul Torres a adăugat: „Nenorociții care au pornit focul vor ajunge la închisoare”.

Incendii similare afectează și alte provincii din Patagonia, precum Neuquén, Santa Cruz și Río Negro, dar și sudul provinciei Buenos Aires.

Potrivit organizațiilor de mediu, suprafața arsă în Patagonia s-a multiplicat de patru ori față de sezonul precedent, iar între ianuarie și februarie 2025 au fost distruse aproximativ 32.000 de hectare de vegetație.