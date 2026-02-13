Vârsta pentru răspunderea penală a fost redusă în Argentina

Proiectul de lege, adoptat cu 149 de voturi pentru și 100 împotrivă, își propune să schimbe un sistem existent din 1980, Argentina având cea mai înaltă vârstă a răspunderii penale din America de Sud. Vârsta răspunderii penale este de 14 ani în majoritatea țărilor subcontinentului, în Brazilia și Ecuador este de 12 ani, potrivit Le Figaro.

Vârsta răspunderii penale este vârsta sub care un minor nu poate fi tras la răspundere penală pentru acțiunile sale și, prin urmare, nu poate fi judecat. Această dezbatere parlamentară vine după o serie de incidente oribile care au implicat adolescenți. Cel mai recent a avut loc în decembrie în provincia Santa Fe, când doi adolescenți, în vârstă de 14 și 15 ani, au torturat și înjunghiat mortal un alt tânăr de 15 ani.

Opoziția s-a pronunțat împotriva legii

Opoziția a denunțat reforma ca fiind o trecere forțată, argumentând că, în timpul revizuirii în comisie, majoritatea experților, inclusiv avocați pentru protecția copilului, s-au pronunțat împotriva acesteia. De asemenea, au subliniat timpul insuficient acordat închisorilor pentru a se adapta înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări, precum și bugetul alocat, pe care l-au considerat inadecvat.

„O crimă specifică unui adult merită o pedeapsă specifică unui adult.”

„Politicienii ar trebui să se asigure că acest lucru se întâmplă doar în cazuri excepționale”, dar închisoarea este propusă „pentru a rezolva problemele copiilor și adolescenților săraci care nu au găsit un stat capabil să le ofere ceea ce au nevoie”, a declarat deputata opoziției peroniste Victoria Tolosa Paz în timpul dezbaterii.

Cine ucide la vârsta de 14 ani trebuie să suporte consecințele

Partidul majoritar din jurul președintelui Milei a desfășurat o amplă campanie mediatică, promovată de senatoarea și fostul ministru al Securității Patricia Bullrich, sub sloganul „crimă pentru adulți, pedeapsă pentru adulți” . „Dacă o persoană se află în fața altei persoane care a luat decizia de a o răni, a-i face rău sau a o ucide, la 14 ani înțelege că acest lucru este greșit și trebuie să aibă consecințe. Asta se numește crimă”, a declarat deputatul partidului majoritar Ramiro Gutiérrez, apărând proiectul de lege.

În Franța, un minor poate fi tras la răspundere pentru o infracțiune comisă de la vârsta de 13 ani și, prin urmare, poate fi urmărit penal în fața judecătorului pentru minori sau a tribunalului pentru minori.