Argentina. Președintele Javier Milei creează un organism pentru a „demonta minciunile” presei

În primul mesaj publicat pe platforma X, biroul explică faptul că a fost creat „pentru a combate activ minciuna, a semnala falsitățile concrete și a evidenția manevrele mass-media și ale clasei politice”, notează vineri AFP.

„Simpla informare nu este suficientă dacă dezinformarea se răspândește fără răspuns. Dincolo de a informa, trebuie să demontăm clar și direct”, se mai arată în mesajul postat.

Președintele ultraliberal Javier Milei a retrimis anunțul inaugurării biroului pe contul său de pe respectiva platformă de socializare, adăugând comentariul: „Pentru a demasca minciunile și manevrele mass-media”.

Nici contul biroului, nici comentariile oficiale care au însoțit lansarea nu precizează modul de funcționare sau cine va administra contul, acesta fiind distinct de contul oficial al președinției.

Inițiativa vine în contextul relațiilor tensionate dintre Milei și presă, deși tensiunile s-au mai atenuat de la mijlocul anului 2025.

Ziarul Clarín, țintă frecventă a criticilor lui Milei, a fost vizat și de primul mesaj al „Biroului de răspuns oficial”, fiind acuzat de „manevră grosolană” într-un articol despre presupuse întârzieri în programele guvernamentale de ajutor social și ocupare.

Asociația influentă a mass-media argentiniene, Adepa, și-a exprimat „îngrijorarea” față de acest cont, subliniind că acesta „pornește de la presupunerea că cineva minte”.

Adepa amintește că, într-o democrație, „statul este o sursă de informație suplimentară, nu arbitru al adevărului public”. Organismele de acest tip „riscă să devină mecanisme de supraveghere, stigmatizare sau control indirect al jurnalismului și opiniilor critice”.

Inițiativa amintește de site-ul „Media Bias” lansat la sfârșitul lui 2025 în SUA, care se prezintă ca „un inventar al informațiilor false și înșelătoare din mass-media, semnalate de Casa Albă”, a cărei conducere îl include pe Donald Trump, apropiat al lui Milei.