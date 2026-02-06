SUA. Trei morți și șase răniți după ce o mașină a lovit un biciclist și a intrat într-un supermarket

Accidentul a fost raportat la 99 Ranch Market, în cartierul Westwood, potrivit purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Pompieri din Los Angeles. Trei victime, unele prinse sub vehicul, au murit la fața locului, conform AP.

Un raport ulterior al pompierilor a arătat că patru persoane au fost transportate la spital – două în stare gravă și două cu răni ușoare. Alte două persoane au refuzat transportul împotriva sfaturilor medicilor.

Potrivit poliției, șoferul unei mașini Toyota Prius a pierdut controlul după ce a lovit un biciclist și apoi a intrat în secțiunea de brutărie a magazinului.

Șoferul este o femeie care colaborează cu anchetatorii și se află sub evaluare medicală. Starea biciclistului nu a fost imediat cunoscută.

Imagini de la televiziune arătau un sedan argintiu cu portbagajul complet deschis în interiorul magazinului de pe Westwood Boulevard.

Un număr mare de polițiști și pompieri au intervenit, fiind amenajat un punct de triaj pentru tratarea pacienților în afara magazinului.

Accidentul s-a produs în apropierea campusului Universității California, Los Angeles (UCLA). Niciuna dintre victime nu era student la universitate, potrivit poliției.