Artileria ucraineană provoacă „pagube serioase” în Belgorod, Rusia, anunță guvernatorul regiunii

Într-un videoclip postat pe Telegram după miezul nopții, guvernatorul Vyacheslav Gladkov a spus că oficialii orașului Belgorod se află într-o ședință de urgență pentru a stabili un plan de acțiune, potrivit Reuters.

„Din păcate, nu pot spune bună seara, dragi prieteni”, a spus guvernatorul în video, filmat aproape în întuneric.

„Inamicul a bombardat orașul civil Belgorod. Toată lumea știe că nu avem obiective militare. S-au produs pagube serioase. Am ieșit să văd ce s-a întâmplat”, a completat el.

Un mesaj pe canalul neoficial de Telegram Mash, care are surse în serviciile de securitate, a relatat că rachete au lovit orașul aflat la aproximativ 40 km de granița cu Ucraina, iar curentul electric a fost întrerupt în unele cartiere.

Forțele ucrainene au atacat regulat Belgorod și zonele învecinate de la începutul invaziei rusești a Ucrainei, în februarie 2022.