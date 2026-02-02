Explozii nocturne și incendiu semnalate în regiunea Belgorod

În noaptea de duminică spre luni, mai multe explozii au avut loc în regiunea Belgorod din Rusia. Autoritățile locale au anunțat că un posibil atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu în orașul Stary Oskol, notează Kyiv Independent.

Martorii din zonă au spus că au auzit cel puțin șase explozii puternice în părțile de nord și nord-est ale orașului. Aceștia au observat și lumini intense pe cer, care erau vizibile de la distanță.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Veaceslav Gladkov, a declarat că drone ucrainene au lovit Stary Oskol și au provocat un incendiu la o locuință.

El a mai precizat că o dronă a explodat și a spart geamurile a peste trei blocuri de apartamente.

Potrivit lui Veaceslav Gladkov, două persoane au murit în urma atacului.

Până în acest moment, armata ucraineană nu a oferit nicio reacție oficială.

Regiunea Belgorod se află la granița cu regiunile ucrainene Sumy, Harkov și Luhansk. Zona este utilizată frecvent ca punct de pregătire pentru atacuri ale forțelor rusești asupra teritoriului Ucrainei.