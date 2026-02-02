Ce este OPLAN DEU al Germaniei și de ce este staționată permanent o brigadă Bundeswehr în Lituania

Generalul Gerald Funke, comandantul noului Comandament de Sprijin al Bundeswehr, a precizat că armata germană ia în calcul inclusiv ipoteza unui atac de amploare al Rusiei asupra statelor baltice. Într-o astfel de situație, Germania ar interveni imediat, având militari deja staționați în Lituania, mai scrie Euronews.

Un asemenea scenariu ar determina o mobilizare rapidă a NATO, cu trupe masive deplasate spre est prin porturile și infrastructura germană, chiar și sub amenințarea unor atacuri hibride.

OPLAN DEU – planul militar al Germaniei pentru apărarea Europei

Rolul strategic al Berlinului este detaliat în OPLAN DEU, un document militar de aproximativ 1.200 de pagini, elaborat acum peste doi ani. Planul desemnează Germania drept principal centru logistic al NATO. El este responsabil atât de propria apărare, cât și de sprijinirea aliaților din est.

Documentul coordonează forțele armate cu autoritățile civile, infrastructura esențială și lanțurile de aprovizionare. El este considerat un element fundamental al apărării colective europene.

Într-un discurs la Vilnius, cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că securitatea Lituaniei este inseparabilă de cea a Germaniei. Declarația sa a fost gravată pe o placă oficială instalată la Primăria din capitala lituaniană.

Ministrul apărării din Lituania, Robertas Kaunas, a avertizat că o acțiune militară rusă este posibilă, chiar dacă ar putea fi limitată, având scopul de a testa solidaritatea NATO.

Lituania: Prima brigadă germană permanentă în afara granițelor

În 2023, Germania a decis pentru prima dată să mențină permanent o unitate militară de luptă în afara teritoriului național: Brigada 45 Blindată. Până în 2027, aceasta va ajunge la circa 4.800 de militari și 200 de civili.

Majoritatea trupelor vor fi plasate la Rūdninkai, la aproximativ 30 km de frontiera cu Belarus. Grupul de luptă NATO coordonat de Germania va fi integrat în brigadă. O altă locație importantă este baza militară de la Rukla, în centrul Lituaniei.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat că două batalioane – Tancuri 203 și Infanterie Blindată 122 – au fost deja incluse în structura brigăzii. În prezent, numărul militarilor germani din Lituania se apropie de 1.800 și va crește treptat.

Complexul militar din Rūdninkai, cu o capacitate de până la 3.000 de soldați, ar trebui finalizat până la sfârșitul lui 2027.

Amenințarea rusă – între capacitate și intenție

Evaluările Bundeswehr coincid cu analizele NATO. Potrivit acestora, Rusia ar putea fi capabilă să lanseze un atac major asupra Alianței în următorii doi ani. Aceste concluzii vin și pe fondul creșterii producției de armament și al mobilizării de personal din Rusia.

NATO estimează că Moscova ar putea avea până la 1,5 milioane de militari în jurul anilor 2028–2029. Germania subliniază însă că existența unei astfel de capacități nu implică automat intenția de a o folosi, dar impune pregătiri rapide pentru apărare.

Pentru a atinge nivelul maxim de pregătire militară, Germania intenționează să majoreze bugetul apărării. Planul prevede o creștere cu aproape 153 de miliarde de euro până în 2029. Staționarea brigăzii în Lituania nu este văzută ca un gest simbolic, ci ca o investiție directă în descurajare și protecția Europei.