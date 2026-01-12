Scandal în Bundeswehr: Neonazism și abuzuri într-un regiment de elită al armatei germane

Verificările se concentrează asupra Regimentului 26 Parașutiști din Zweibrücken, considerat o unitate de elită în cadrul armatei germane. Începând din iunie 2025, procurorii, alături de structurile interne ale Bundeswehr-ului, au demarat investigații care vizează 55 de militari dintr-un efectiv de aproximativ 1.700. Trei persoane au fost deja îndepărtate din serviciu, iar alte 16 ar putea primi aceeași sancțiune.

Printre acuzații se numără folosirea salutului nazist, afișarea de simboluri și uniforme din perioada Germaniei naziste, exprimarea unor idei extremiste și consumul de substanțe interzise, mai arată Il Post.

Hărțuire sexuală și climat de intimidare

Dincolo de aspectul ideologic, ancheta dezvăluie un mediu ostil pentru militarele din unitate. Mai multe dintre acestea au semnalat cazuri de hărțuire repetată. Au existat și comentarii sexuale explicite, fotografiere fără acord în spații private și ritualuri de „inițiere” violente.

Relatările indică existența unui sistem în care comportamentele abuzive erau tolerate sau minimizate. Victimele evitau să depună plângeri de teama represaliilor.

Conform presei germane, în interiorul regimentului ar fi funcționat un grup organizat cu orientare de extremă dreapta. Acesta era caracterizat prin discurs antisemit și metode de intimidare. Investigațiile recente au adăugat acuzații grave, precum distribuirea de materiale ilegale, posesia de imagini cu abuzuri, agresiuni fizice între militari și intervenții violente din partea superiorilor.

Dimensiunea anchetei – peste 200 de presupuse fapte penale – a dus la înlocuirea comandantului unității.

Un precedent alarmant pentru Bundeswehr

Scandalul de la Zweibrücken este cel mai grav incident de acest tip după desființarea parțială, în 2020, a unei alte unități speciale infiltrate de extremiști. Pe aceasta, autoritățile o catalogaseră drept „ireformabilă”.

Situația actuală reînvie discuțiile publice din Germania privind pătrunderea ideologiilor radicale în armată și reacția întârziată a factorilor politici, pe fondul tensiunilor de securitate din Europa.