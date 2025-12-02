20.000 de cartușe destinate armatei germane au fost furate dintr-un camion lăsat nesupravegheat

Revista germană Der Spiegel a relatat că aproximativ 20.000 de cartușe au fost furate în apropierea orașului Burg, la vest de Berlin.

Un purtător de cuvânt al armatei germane a declarat că muniția a fost furată dintr-o remorcă a companiei de transport, săptămâna trecută, fie luni seară, fie în primele ore ale zilei de marți.

Furtul a fost observat abia când vehiculul a ajuns la livrare, la unitatea din Burg, și a fost raportat imediat, a adăugat acesta.

Camion parcat într-o zonă nesecurizată

Ministerul Apărării a confirmat pentru Der Spiegel că șoferul a parcat camionul cu muniție într-o parcare nesecurizată dintr-o zonă industrială din apropierea orașului Burg, încălcând cerințele de securitate impuse transportului de muniție.

Contractul prevedea ca firma să garanteze protecția încărcăturii Bundeswehr, inclusiv prin folosirea a doi șoferi, dintre care unul să supravegheze permanent vehiculul în timpul opririlor.

Potrivit datelor preliminare, oprirea nu era planificată, iar șoferul ar fi decis spontan să înnopteze la un hotel, lăsând camionul nesupravegheat.