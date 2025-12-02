Germania înființează o unitate de poliție pentru combaterea incidentelor cu drone

„Este un semnal important că ne confruntăm cu amenințări hibride. Ne creăm o misiune clară de a detecta, intercepta și, da, și de a doborî dronele atunci când este necesar. Nu putem accepta ca amenințările hibride, inclusiv dronele, să devină un pericol pentru securitatea noastră”, a afirmat marți, Alexander Dobrindt, ministrul de Interne german.

Unitatea urmează să fie integrată integrată în structura operațiunilor speciale și va beneficia de instruire și certificare dedicată pentru identificarea și neutralizarea dronelor considerate periculoase. Din unitate urmează să facă parte 130 de polițiști.

Din punct de vedere financiar, guvernul de la Berlin a investit peste 100 de milioane de euro în tehnologiile antidronă.

De asemenea guvernele landurilor germane urmează să discute posibilitatea formării unui centru comun alături de unitatea federală, pentru combaterea dronelor.

Germania urmărește astfel să își dezvolte o capacitate națională în domeniul contramăsurilor antidronă, după un an marcat de zboruri suspecte în apropierea unităților militare, bazelor navale și altor obiective strategice.

Problema dronelor afectează întreaga Europă, iar numeroase aeroporturi internaționale au fost nevoite să își suspende temporar activitatea din cauza unor survoluri.