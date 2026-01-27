Prima pagină » Știri externe » Germania propune o Uniune Europeană „cu două viteze”. Berlinul vrea coordonare mai strânsă între principalele șase economii ale blocului

Germania propune o Uniune Europeană „cu două viteze”. Berlinul vrea coordonare mai strânsă între principalele șase economii ale blocului

Germania va promova o Uniune Europeană „cu două viteze” pentru a depăși blocajele decizionale din blocul comunitar cu 27 de state membre și pentru a le impulsiona economiile.
Iulian Moşneagu
27 ian. 2026, 23:42, Știri externe

Acum este momentul pentru o Europă cu două viteze”, a declarat ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil, marți, la un eveniment organizat de publicația Die Welt, la Berlin, relatează Reuters.

Miniștrii de Finanțe din Germania și Franța vor să crească competitivitatea UE printr-un nou format care să reunească principalele șase economii din bloc, potrivit unei scrisori a ministrului german consultate de Reuters marți.

În document, Klingbeil îi invită pe partenerii din Franța, Polonia, Spania, Italia și Olanda la o videoconferință miercuri, pentru a stabili o agendă ambițioasă și concretă menită să întărească suveranitatea, reziliența și competitivitatea Europei.

Pentru a supraviețui într-un context geopolitic tot mai imprevizibil, Europa trebuie să devină mai puternică și mai rezilientă”, a scris Klingbeil în scrisoarea adresată omologilor săi.

Plan în patru puncte

Scrisoarea consultată de Reuters include un plan în patru puncte pentru avansarea uniunii piețelor de capital, consolidarea monedei euro, o mai bună coordonare a investițiilor în apărare și asigurarea accesului la materii prime.

Klingbeil a declarat că această coaliție de state trebuie să accelereze progresele privind Uniunea Economiilor și Investițiilor, pentru a crea condiții mai bune de finanțare pentru companiile europene, în special pentru start-up-uri și scale-up-urile din Europa.

Al doilea punct vizează consolidarea rolului internațional al euro ca monedă de refugiu, bazată pe predictibilitate și statul de drept, ministrul german cerând reducerea birocrației și întărirea suveranității în domeniul plăților.

În ceea ce privește cheltuielile pentru apărare, Klingbeil a solicitat o cooperare mai strânsă între statele membre și includerea fermă a apărării ca prioritate în următorul buget multianual al UE, „transformând apărarea într-un motor de creștere economică”.

Pentru securizarea aprovizionării cu materii prime, ministrul a spus că eforturile de consolidare a rezilienței lanțurilor de aprovizionare pentru mineralele critice trebuie intensificate, inclusiv printr-un angajament strategic mai puternic cu partenerii internaționali.

